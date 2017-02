Baró envia ara la consulta al CSJ sobre la compareixença de Miquel

Fins ahir el president de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera i també president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, no es va decidir a enviar una consulta als òrgans judicials en relació amb la idoneïtat de la compareixença de l’ex-conseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, davant de la citada comissió.

En la missiva tramesa al president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, i a la qual ha tingut accés el BonDia, Baró recorda que el “22 de novembre del 2016” van rebre la carta de Miquel en què manifestava la seva predisposició a comparèixer davant de la popularment coneguda com a comissió BPA i “vist que el Principat d’Andorra no disposa d’una normativa que reguli la protecció de les garanties processals en l’àmbit de la investigació parlamentària, la Comissió ha acordat demanar el parer dels òrgans jurisdiccionals per tal de contribuir a determinar quin hauria de ser el contingut essencial d’una normativa d’aquestes característiques”. A més, en la carta el president de la comissió especial demana a Casadevall que traslladi aquesta consulta als presidents dels diferents òrgans jurisdiccionals “per tal que puguin, si així ho creuen convenient, fer-nos arribar el seu criteri sobre la qüestió suscitada per la Comissió”.

No obstant això, el que sorprèn de la missiva no és el contingut sinó la data, ja que els membres de la comissió especial ja fa mesos que van traslladar a Baró la missió de fer la consulta a la justícia. De fet, aquest rotatiu ja es va fer ressò ara fa un mes del malestar existent entre alguns membres de la comissió BPA, els quals lamentaven l’existència de maniobres dilatòries que haurien exercit el consellers generals del grup demòcrata per tractar d’impedir la citada compareixença. I és que a principi d’any Baró ja havia de comunicar una decisió sobre la mateixa i aleshores es va treure de la màniga que calia una norma específica que regulés una compareixença d’aquestes característiques en base a la situació processal de Miquel. Tot i el malestar per la maniobra de Baró, aleshores aquest es va comprometre a enviar la carta a Casadevall. Això era un 18 de gener. Fins ahir no va enviar la carta. Recordem que inicialment inclús els consellers de DA veien bé la compareixença de Miquel fins que aquestes intencions van arribar al cap de Govern, Antoni Martí. Des d’aleshores el tema s’ha frenat.