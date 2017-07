Camp admet que Andorra Turisme va sobrepassar el deute amb els bancs

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha admès que Andorra Turisme va excedir l’any 2015 el límit legal amb entitats de crèdit, tot i que afirma que això s’ha de veure “com un desajust ocasional entre els pagaments i els ingressos de la societat motivat principalment per la voluntat de fer front als compromisos adquirits amb els proveïdors en els terminis acordats”. Així ho va exposar el titular de Turisme i Comerç en resposta a una pregunta formulada pel conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit.

Tal com fixa la Llei de creació d’Andorra Turisme, la societat pot concertar crèdits sempre que no superin el 35% dels ingressos per operacions corrents de l’exercici anterior. D’aquesta manera, només es podia concertar crèdits per 469.716 euros i no per 530.293 euros com es va fer, segons l’informe de fiscalització del 2015. Així, el ministre va admetre que es va sobrepassar en 27.890 euros el límit permès, tot i haver-se concertat una pòlissa de crèdit d’un milió d’euros. El motiu, tal com va explicar Camp, va ser no retardar el pagament de les factures més enllà d’un termini de 45 dies des de la seva emissió, “fet que pot provocar tensions de tresoreria en algun moment de l’any”, tot i que va recalcar també que la pòlissa de crèdit en cap cas s’utilitza per incrementar el pressupost de despesa de la societat. Al mateix temps hi va haver un retard en el cobrament de les factures dels mesos de novembre i desembre de la subvenció del Govern, cosa que va influir també en el fet que se sobrepassés el deute amb entitats de crèdit.

El ministre va indicar també que en el Pla general de comptabilitat a partir de l’1 de gener del 2009 les subvencions del Govern van passar a ser considerades “aportacions de socis” dins del patrimoni de la societat. “Si no hagués estat així, és a dir, si s’haguessin considerat les subvencions del Govern rebudes el 2014 (15.858.522 euros) com un ingrés d’explotació, el deute amb entitats de crèdit del 2015 (497.606 euros) hauria representat només un 2,9% dels ingressos d’explotació del 2014”, va afirmar Camp en la seva resposta.