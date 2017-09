Cinca admet la preocupació pel cas català i demana no esgotar el diàleg

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va admetre ahir la “preocupació” de l’executiu per la situació que es viu a Catalunya, i més després que ahir la guàrdia civil entrés a departaments de la Generalitat i detingués una dotzena de càrrecs i treballadors públics, i va fer una crida perquè “no s’esgotin els marges de diàleg que segur que encara deu haver-hi”.

Cinca, que va insistir que malgrat la preocupació és un afer que cal observar “amb respecte” perquè “és una situació que han de resoldre dins de l’Estat veí”, va insistir en la necessitat que hi hagi diàleg i que es faci “amb la deguda serenor”. En aquesta línia, el ministre portaveu va assegurar que “els lligams d’Andorra amb Catalunya i Espanya a ningú se li escapen” i va recordar que no només hi són des de la vessant econòmica perquè “qualsevol persona d’Andorra hi té lligams familiars, hi té els seus orígens o hi té els fills estudiant”.

D’altra banda, unes 300 persones van respondre a la crida de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Andorra i van acudir a la concentració a la plaça del Poble d’Andorra la Vella per protestar davant “les greus vulneracions de drets civils i la intervenció de facto per part de l’Estat espanyol de la Generalitat de Catalunya”, segons va remarcar el president de l’ANC a Andorra. En un breu parlament, Manel Urindar va instar els manifestants a acudir a les concentracions que es fan i es faran els dies vinents a Catalunya i va recordar que des de l’entitat s’aposta “per resoldre les dificultats a les urnes, votant, com vol el 80% de la població de Catalunya”.

Els concentrats, entre els quals l’ANC, van repartir fins a 12.000 adhesius amb un “Sí”, van cridar consignes com “Independència, independència” i “Votarem”, i van entonar L’estaca i Els segadors.

“És un cop d’Estat”, va assegurar Jordi Claret, un dels manifestants, que explicava que “som aquí perquè sàpiguen que hi ha el poble al darrere i que no hi pot haver res de més democràtic que les urnes”.

Per un altre dels concentrats, Jordi Luque, “cop d’Estat són paraules molt grosses”, però va dir que el que està passant sí que “és un cop contra els drets fonamentals”.

A la Seu d’Urgell unes 1.500 persones es van concentrar a la plaça dels Oms, en una de les concentracions més grans que hi ha hagut mai a la capital alt­urgellenca.