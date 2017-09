Cinca diu que no caldrà modificar les lleis en vista dels informes

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va afirmar ahir que en vista del contingut dels informes sol·licitats pel Govern per verificar que s’adeqüen a la Carta Magna no caldrà modificar els projectes de llei de competències i transferències. Cinca va avançar que “pel que hem pogut veure”, i a l’espera d’una anàlisi més aprofundida, els dos estudis “confirmen la constitucionalitat dels dos projectes de llei”. Per l’executiu això no és cap sorpresa tenint en compte que ja que es va tenir cura quan s’estaven discutint els textos amb els comuns i en les reunions tripartides entre Consell General, Govern i corporacions.

Amb tot, Cinca va afirmar que amb l’estudi presentat pel Comú de Sant Julià de Lòria, que alertava de punts contraris a la Carta Magna en les dues lleis, s’havia aixecat un dubte. “Hi havia elements que justificaven que fos analitzat i així s’ha fet”, va exposar. El ministre portaveu va explicar que els dos informes encomanats per l’executiu es preveien rebre entre ahir i avui i que tot seguit es traslladarien als grups parlamentaris i també als comuns. A més va indicar que a finals de setmana es faran públics. Aquests treballs han estat elaborats per dos professors de dret, tot i que ahir el ministre portaveu no va poder concretar de quins professionals es tractava.

El resultat dels informes, segons Cinca, ha de permetre “tornar a la situació” de les darreres setmanes, en què el grup parlamentari liberal va expressar el suport a la reforma competencial. En aquest sentit va indicar que després de l’aparició de l’estudi encomanat per Sant Julià de Lòria els consellers generals d’LdA volien contrastar-lo amb altres informes per si calia modificar els textos. Això no serà necessari, va apuntar Cinca, que creu que les noves lleis de competències i transferències tindran el suport dels liberals.

Aquest fet evitarà que l’aprovació dels projectes de llei es pugui endarrerir i permetrà que el pressupost per a l’any 2018 es pugui tenir en el calendari previst. Així, el ministre portaveu va assenyalar que el Govern presentarà els comptes “en el termini que diu la llei”, el 30 d’octubre. I la intenció continua sent que el pressupost es pugui presentar amb els canvis a les lleis de competències i transferències ja aprovats, ja que d’això en dependrà l’import que el Govern ha de destinar als comuns.

Millores en l’accessibilitat en escoles d’Escaldes i Encamp

El Govern va licitar ahir les obres de millora de l’accessibilitat a l’Escola Francesa de primària d’Escaldes-Engordany i la francesa d’Encamp. Aquests treballs consisteixen en la millora de l’accessibilitat dels accessos als edificis i a les aules, així com en la remodelació i l’adaptació dels banys.

Pel que fa a l’escola escaldenca, es preveu reformar íntegrament i ampliar els sanitaris per dotar el centre escolar de més cambres higièniques. Així mateix, es construirà banys adaptats en algunes plantes de l’edifici. El termini previst per a l’execució dels treballs és de vuit setmanes del calendari festiu escolar. Quant a l’Escola Francesa d’Encamp, els treballs previstos són la reforma dels accessos principals de l’edifici, la construcció de banys adaptats en algunes plantes de l’edifici, la reforma d’escales interiors i el condicionament de l’ascensor. El termini per a l’execució dels treballs és de vuit setmanes del calendari festiu escolar.

Les dues licitacions s’inscriuen en les campanyes de millora que Ordenament Territorial ha anat fent els darrers anys, en el marc dels estudis de reconeixement i avaluació de les condicions d’accessibilitat als centres d’ensenyament realitzats el 2013, així com en el marc de la remodelació i les millores de tots els centres escolars. El mes d’abril passat el Govern va adjudicar la redacció de projectes i direcció d’obra per a les millores d’accessibilitat en sis centres escolars, que eren els últims on quedava per actuar en aquest àmbit, entre ells l’Escola Francesa de primària d’Escaldes-Engordany i la francesa d’Encamp.

Modificació de la llei d’intercanvi automàtic per incloure-hi 12 països més

El Govern va donar el vistiplau a la modificació de la Llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal per afegir-hi dotze països amb els quals ja hi ha una relació fiscal establerta. L’intercanvi automàtic d’informació fiscal ja es preveia amb els països de la Unió Europea a més de Gibraltar. Amb la modificació que s’entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies, s’hi afegeixen aquells països de fora de la Unió Europea amb els quals ja existeix un conveni de no doble imposició (CDI) o un acord d’intercanvi d’informació amb sol·licitud prèvia (TIEA). Els països que es proposen són Mònaco, Liechtenstein, San Marino, l’Argentina, Austràlia, les Illes Fèroe, Groenlàndia, Islàndia, Noruega, Sud-àfrica, Corea i els Emirats Àrabs Units. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que aquest és un procés que s’haurà d’anar fent periòdicament a mesura que creixin els països amb els quals s’intercanvia informació. Quan la modificació aprovada ahir s’aprovi al Consell General es podrà intercanviar informació amb 41 països a partir de principis del 2018 amb informació del 2017.

Els banders assumiran l’observació del mantell nival

El Govern va aprovar el conveni de col·laboració entre el cos de banders i l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic per a la realització de les observacions nivometeorològiques d’alta muntanya i completar així la informació necessària per detallar l’estat de la neu i les característiques del mantell nival en entorn natural. Aquesta informació permet l’elaboració d’un butlletí de perill d’allaus en l’àmbit local i detallat per a les zones nord, centre i sud. Amb el conveni, els banders assumiran les tasques de sondatge d’estat de la neu a les muntanyes els dies abans de l’afluència màxima de gent. Fins ara aquesta tasca s’externalitzava.

Nous textos refosos

El consell de ministres va aprovar la publicació dels textos refosos de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral i de la Llei del Tribunal de Comptes. Això ha de premetre incloure les darreres modificacions fetes a les lleis i al mateix temps ha garantir una millor claredat en la seva consulta i una major seguretat jurídica.