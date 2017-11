Cinca diu que una “transitorietat llarga” pel tabac “està assumida”

“Tinc el convenciment que la idea que una transitorietat pel tabac és necessària està plenament assumida per la Unió Europea”. Així de contundent es va mostrar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, que tot i assegurar que “no la puc quantificar”, i malgrat que des de la UE no hi ha cap decisió al respecte, va augurar, a més a més, que aquesta transitorietat “serà llarga”.

Cinca va fer aquestes manifestacions per valorar la visita a Andorra de la delegació de la UE que negocia l’acord d’associació, delegació que encapçala el cap negociador adjunt, Claude Maerten. En aquest sentit, el ministre, que va reiterar la voluntat de l’executiu de tancar la negociació sobre la lliure circulació de mercaderies i també el tema del tabac en la reunió del 12 de desembre a Brussel·les, va destacar que la presència al Principat dels negociadors europeus ha permès que coneguin la realitat andorrana i “mostrar-los l’històric i el pes del sector tabac.” I és que, segons va revelar Cinca, la delegació de la UE ha tingut l’oportunitat de visitar una fàbrica de tabac i una explotació agrícola dedicada al tabac.

D’altra banda, el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, que es va reunir ahir al migdia amb Maerten, va demanar al cap negociador adjunt de la UE que “transmeti a Brussel·les que la Unió Europea hauria de fer gestos importants i concrets per respectar les especificitats i peculiaritats d’Andorra i que l’acord d’associació serveixi per garantir la prosperitat del país”.

Durant la reunió, segons va informar Liberals d’Andorra en un comunicat, Pintat va remarcar que “s’ha de respectar l’article 8 del Tractat de la Unió Europea que recull la necessitat de respectar les especificitats” i va alertar que “des del grup parlamentari liberal no s’ha vist que s’estiguin respectant”. En aquest sentit, Pintat va incidir en el fet que “incloure clàusules transitòries en l’acord d’associació no és respectar les especificitats del país, ja que aquestes tenen data de caducitat”.