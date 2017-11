DA retreu als grups el silenci sobre el text de transparència

Coincidint amb la publicació per part del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) de l’informe corresponent al quart cicle d’avaluació d’Andorra, el grup parlamentari demòcrata va retreure a la resta de formacions presents al Consell General el seu silenci en relació amb l’esborrany de la proposició de llei de transparència i bon govern que els va fer arribar el juny del 2016.

En un comunicat, el grup demòcrata, que considera “positiu” l’informe emès pel Greco ja que “considera satisfactoris els principals aspectes de la prevenció dels parlamentaris contra la corrupció”, recorda que algunes de les recomanacions que planteja l’òrgan del Consell d’Europa, com poden ser la publicació d’informació i les incompatibilitats en l’exercici de càrrec públic, ja estan incloses en la proposició de llei. Per aquest motiu, la formació lamenta que “la resta de grups parlamentaris, malgrat tenir una proposta de partida sobre la qual començar a treballar, no hagin fet cap tipus de retorn”.

Així mateix, el grup que dona suport al Govern recorda que el text que van presentar no només incideix en les incompatibilitats sinó també en la creació d’un organisme de control específic i estableix uns mecanismes que permetin detectar qualsevol indici d’enriquiment il·lícit. Conclouen que aquest text “adapta les recomanacions i millors pràctiques internacionals a la realitat i particularitats” del país.

Per tot plegat, el grup parlamentari demòcrata considera “prioritari” abordar aquest debat de forma “decidida i amb la màxima celeritat possible”. A més, recorda que aquesta voluntat va en la mateixa línia en què es treballa des de la formació i que donarà com a fruit un codi ètic per als afiliats i càrrecs electes que se sotmetrà a debat i aprovació en un proper congrés que celebrarà la formació.