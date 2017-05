El congrés de la IL aplega uns 200 liberals dels cinc continents

Gairebé 200 polítics de partits i organitzacions liberals dels cinc continents se citaran a partir de demà i fins diumenge al Principat per participar en el congrés del 70è aniversari de la Internacional Liberal (IL), en el qual es farà una actualització dels principis del liberalisme recollits en el Manifest Liberal del 1947 per adaptar-los al segle XXI.

El certamen, que inaugurarà oficialment divendres el president de la IL Juli Minoves en un acte en què hi haurà també les intervencions de l’ex-cap de Govern Marc Forné i el president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, tindrà lloc a l’hotel Roc Blanc i al Golden Tulip Fenix, on avui ja començaran a arribar les primeres delegacions.

Abans de l’obertura de divendres, demà tindrà lloc una sessió de treball de la Internacional Liberal de Dones, en què participarà la consellera general Carine Montaner, que parlarà sobre la relació entre la dona i l’empresa.

Ja divendres, i després de la inauguració, en què hi haurà també amb la vicepresidenta de la IL i ministra de Medi Ambient del Marroc, Hakima el-Haite, i la presidenta de la Xarxa Liberal de l’Amèrica Llatina, Rocío Guijarro, tindran lloc les primeres sessions de treball i les taules rodones sobre el liberalisme com a oposició al populisme, sobre el treball dels joves i sobre el límit entre els drets individuals i els col·lectius. Ja al vespre està prevista una visita dels participants del congrés a Casa de la Vall, guiats pel síndic general i pel president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat.

Dissabte serà la jornada forta del congrés, amb la celebració de les taules rodones sobre el liberalisme en el temps de la postveritat i sobre la immigració i la integració econòmica, en la qual participaran el parlamentari d’LdA Carles Naudi i l’ex-cap de Govern Albert Pintat, i la discussió i posterior adopció i signatura del nou Manifest Liberal, document que es treballa des de fa gairebé dos anys.