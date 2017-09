El conseller Carles Naudi pregunta pel registre de la marca Andorra

“Per què el Govern ha contrac­tat de forma directa un agent de marques espanyol quan aquesta feina la podia haver fet un agent de marques andorrà?” Aquesta és la primera d’una bateria de preguntes que el conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha adreçat al Govern per treure l’entrellat de la contractació d’una empresa espanyola per protegir el nom Andorra com a marca en l’àmbit europeu.

Naudi també vol que el Govern respongui per què “es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el 30 d’agost del 2017, una contractació que es va encomanar al mes de juny”, contractació que, segons el butlletí oficial, puja fins a 29.476,30 euros. També demana que el Govern informi per què “s’ha optat pel registre quan els tractats internacionals signats per Andorra ja protegeixen els signes d’Estat”, i en aquest sentit Naudi considera que “no crec que hi hagi un signe d’Estat més evident que el nom del mateix Estat”.

Una altra de les preguntes fa referència al fet que el nom Andorra s’ha registrat en les 45 classes de productes i serveis disponibles. Naudi vol saber per què s’ha registrat la marca Andorra en totes les categories si hi ha productes o serveis que Andorra no fabricarà o comercialitzarà mai a la Unió Europea, fet que implicarà la nul·litat del registre per falta d’ús. El conseller assegura que “no té sentit registrar la marca Andorra a productes que mai es faran a Andorra, com ara armes de foc o equipament militar”.

Actes d’Andorra Turisme

D’altra banda, el conseller massanenc del grup parlamentari liberal ha registrat a Sindicatura una demanda d’informació en la qual sol·licita que se li faci arribar “totes les actes del consell d’administració d’Andorra Turisme SAU des de l’inici de la present legislatura”. Carles Naudi continua d’aquesta manera amb la tasca de control d’Andorra Turisme. El mateix Naudi va demanar poder incloure “dos representants del Consell General” al consell d’administració de la societat, mesura que va ser desestimada pels consellers del grup parlamentari demòcrata.