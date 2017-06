El Govern racionalitza les sancions de la llei de mercaderies sensibles

Amb la voluntat de millorar el control del contraban, especialment el de tabac, i posar impediments al tràfic il·lícit, el Govern va aprovar ahir el projecte de llei de modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles, un text que actualitza el text vigent des del 1999, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca.

Entre les modificacions plantejades al text, que també alleugereix algunes obligacions registrals per tal d’adaptar-se a les disposicions de la Llei de comptabilitat i a la Llei de l’impost general indirecte, destaca una “racionalització” del règim sancionador per tal que pugui ser “realment dissuasiu”, segons va explicar el director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa.

Així, i en la línia de les sancions vinculades al delicte penal, la modificació rebaixa els imports de forma considerable de les sancions per infraccions administratives que, en el cas de les considerades molt greus, passen dels 150.000 euros de la llei vigent a una multa de 6.000 euros.

En aquest sentit, Hinojosa va destacar que el percentatge de les multes imposades fins ara que s’acabaven cobrant era gairebé nul ja que en la gran majoria dels casos l’infractor es declarava insolvent i no feia front a la sanció.

El nou text doncs, que preveu també la retenció del vehicle fins al pagament de la sanció o fins i tot el comís del vehicle, estableix multes de 6.000 euros o el valor de la mercaderia multiplicat per dos amb un mínim de 6.000 euros així com la revocació de la llicència per a les sancions molt greus, una multa de 3.000 euros i una suspensió de la llicència d’un a tres mesos per a les sancions greus, i una multa de 1.500 euros en el cas de les sancions lleus.

D’altra banda, Hinojosa va explicar que passen també a considerar-se mercaderies sensibles el tabac de picadura, el tabac per a pipa d’aigua i els succedanis de tabac mentre s’exclou d’aquesta definició el tabac cultivat al país.

El text també regula l’horari en què es poden transportar aquestes mercaderies, que queda fixat entre les sis del matí i la mitjanit i prohibeix el transport en dies de tancament obligatori. També especifica que la factura que ha d’acompanyar tota operació de transport de mercaderies sensibles ha d’identificar el destinatari i la quantitat, i que en cap cas pot ser un particular, i redueix els llindars per sobre dels quals és necessari expedir i lliurar una factura amb independència que el destinatari estigui autoritzat a operar amb mercaderies sensibles, i els fixa quantitativament i no pel valor econòmic de la mercaderia com fins ara. S’estableixen certs requisits per obtenir una llicència per operar amb aquests productes com són disposar d’un registre de comerç, no tenir antecedents penals ni administratius per infraccions de contraban o bé per infraccions molt greus a la Llei de control de les mercaderies sensibles.

D’altra banda, Cinca va informar que l’executiu va aprovar els convenis amb els comuns per a la cessió del servei d’atenció domiciliària (SAD) i que els treballadors adscrits als comuns passaran a l’administració general durant els mesos d’estiu.