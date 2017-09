El Govern vol retirar els sistemes de climatització i refrigeració amb HFC

L’efecte hivernacle i el canvi climàtic són uns dels problemes més importants actualment. És per això que el Govern té la intenció de retirar, en els propers anys, els sistemes de climatització i de refrigeració més vells i contaminants, aquells que funcionen amb gasos HFC. La idea de l’executiu, tal com marca també el Conveni de Viena al qual Andorra es va adherir el 2010, és protegir la capa d’ozó contra els gasos contaminants i que provoquen l’efecte hivernacle. Així ho va explicar el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, en el marc de la jornada tècnica titulada Alternatives als gasos HFCs en els sistemes de climatització i de refrigeració, organitzada pel Govern amb la voluntat d’informar els professionals del sector dels canvis normatius que s’aplicaran en els propers anys i donar a conèixer les noves tecnologies i gasos que es troben al mercat. La jornada va servir per celebrar el dia internacional de la preservació de la capa d’ozó.

“La tecnologia actual ens permet tenir nous equips, menys contaminants”, va ressaltar Rossell minuts abans de començar la jornada. El mateix Rossell va explicar que la idea és prohibir la utilització dels gasos més contaminants i més vells, i que entrin en funcionament altres tipus de gasos com el CO2 o l’amoníac, “que tenen altres conseqüències però per al medi ambient són menys corrosius”. El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat va recordar que la normativa andorrana actualment ja prohibeix els gasos CFC.

Les quatre ponències de la jornada van abordar, principalment, qüestions relacionades amb els equips de climatització i de refrigeració i els gasos que s’utilitzen. Així, es van exposar temes referents a les reglamentacions i normes actuals de referència europees i nacionals sobre gasos refrigerants, així com les perspectives de futur. També es va tractar de l’evolució dels refrigerants per a climatització i refrigeració.