El ministeri vol que el batxillerat internacional sigui realitat el 2018

Coincidint amb la implantació, a partir d’aquest setembre vinent, del Pla estratègic de renovació i millora del sistema educatiu andorrà (Permsea) al batxillerat, el titular d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va anunciar ahir la voluntat del ministeri que Andorra pugui entrar a formar part de la comunitat del batxillerat internacional (BI) i que els estudiants del país, al marge del títol estatal corresponent, també puguin accedir a aquesta titulació.

Així ho va explicar Jover en el transcurs de la seva compareixença davant la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, on va assegurar que aquesta aposta pel Batxillerat Internacional, fundació nascuda a Suïssa el 1968 i present a 147 països, és una “evolució lògica” del sistema educatiu perquè el Permsea “ja apunta una mica cap aquí”.

En aquest sentit, el ministre, que va precisar que es treballa amb un calendari a dos anys vista per poder obtenir l’acreditació del BI de manera que la inscripció dels primers alumnes –batxillerat professional– podria ser el setembre del 2018 i per tant els primers titulats amb BI serien en el curs 2020-2021, va destacar que el model competencial del Permsea, l’aposta pel plurilingüisme i el fet de tractar-se d’un procés centrat en l’alumne són també característiques del model del BI. Per aquest motiu, i si més no quant a metodologia, Jover considera que l’adaptació podria ser relativament senzilla.

Pel que fa als requisits necessaris per a l’acreditació, el ministre va precisar que n’hi ha en l’àmbit de les infraestructures, que els centres d’Aixovall i la Margineda ja complirien, i en estructura organitzativa i formativa, així com per adaptar aquelles assignatures que es consideri oportunes i alinear els programes amb els del BI.

Així, pel que fa a les formacions, Jover va explicar que es treballa perquè algunes de les que ja s’havien d’oferir als docents, però també a directors de centres, coordinadors i altres, en el marc del Permsea ja puguin ser compatibles amb el BI.

Quant a la selecció de les assignatures, el ministre, que va precisar que al marge del tronc comú se’n necessita sis per poder accedir als exàmens del BI en el cas del batxillerat general –que arrencaria el setembre del 2019– i dues en el cas del professional, va explicar que la voluntat és poder oferir un catàleg prou ampli per “no limitar el perfil dels alumnes” que puguin acabar optant a la titulació del BI, tot i que des del ministeri es pretén que aquells que hi optin siguin “els més brillants des del punt de vista acadèmic”.

Responent a una pregunta del conseller general del PS Pere López, Jover va assegurar que no hi haurà una segregació dels alumnes, entre els que optin al BI i els que no, ja que les assignatures, siguin les adaptades o no per al BI, seran les mateixes per a tothom independentment que amb posterioritat l’alumne, que sempre mantindrà la titulació andorrana, compleixi o no els requisits per presentar-se als exàmens del BI.

D’altra banda, Jover, que a part de les felicitacions dels consellers demòcrates va rebre també les del liberal Ferran Costa perquè aquest projecte “situa una vegada més Andorra com una referència en el món educatiu”, va destacar el repte que suposa aquesta aposta, que comportarà un major reconeixement de la formació andorrana a escala internacional, facilitarà la mobilitat dels estudiants andorrans i també l’accés a un nombre més gran d’universitats, i a la vegada suposarà també un afegit en la carrera professional dels docents i permetrà que estudiants de fora puguin venir a formar-se a aquí.