El PS avisa que les mesures de la CASS poden suposar retallades

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha alertat de les retallades que poden suposar algunes de les mesures que, via el seu pressupost, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha proposat com a fórmules per reduir el dèficit sanitari. Per això, el president del grup mixt vol que el Govern expliqui en seu parlamentària si realment les vol implementar i quin seria el calendari. Per això, ha presentat una pregunta oral que l’executiu haurà de respondre a la propera sessió de control i on també demana per les propostes i actuacions que han de servir per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.

En l’escrit tramitat a Sindicatura, el conseller posa en relleu, recordant el darrer debat monogràfic sobre sanitat, “la resolució acordada entre els grups demòcrates i liberal en relació amb determinades mesures per reduir la despesa sanitària”. Entre elles, indica, “l’augment del copagament, la no cobertura d’actes generats per prestadors no convencionats, la taxa sanitària o l’eliminació de serveis de la cartera (...)”. Actuacions que, remarca, “es recullen ja en el pressupost per l’exercici 2018 presentat per la CASS”.

López també recorda que al debat monogràfic sobre política social d’ara fa un any “els grups parlamentaris van aprovar una proposta de resolució mitjançant la qual es demanava a Govern que “encomani a la CASS que presenti l’estudi actuarial que contingui les propostes i actuacions necessàries, així com la planificació d’implementació d’aquestes per millorar la sostenibilitat del sistema de pensions”. A més, remarca que es va pactar “un termini de tres mesos per enllestir aquesta petició” i, en canvi, “el dia d’avui, encara no s’ha presentat al Consell General un calendari amb les propostes i actuacions a implementar”. López apunta que “fa temps que es parla dels problemes de sostenibilitat futura del sistema (...) i de la urgència de prendre mesures”, fet que “contrasta amb aquest retard”.

Actuacions

Per això, acaba l’escrit, es demana a Govern, per una banda, “per què no s’ha presentat encara el llistat de propostes i actuacions necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions que es va encomanar a la CASS per part del Consell General” i, per l’altra, “quan pensa el Govern regular les mesures previstes en el pressupost de la CASS per l’any 2018”.

López ha argumentat la motivació de la pregunta tot indicant que “volem conèixer les intencions del Govern a l’hora d’equilibrar els comptes de la CASS”. El conseller general alerta que “hem llegit al pressupost pel 2018 que es volen eliminar serveis de la cartera, que es vol incrementar el percentatge de copagament o revisar-lo en funció de la renda, eliminar casuístiques de la cobertura al 100% o fins i tot un canvi de l’actual nomenclatura”. En aquest sentit, creu que “són mesures destinades a retallar l’oferta sanitària que acabaran perjudicant una part dels ciutadans i creant dues divisions sanitàries”. Així, lamenta que des de l’executiu “es juga al doble joc de dir una cosa a una part dels ciutadans i acontentar la part més conservadora i propera al grup liberal de l’altra”.

El conseller general ha presentat una segona pregunta amb resposta oral, en aquest cas sobre el fet que encara no s’hagin presentat davant el Consell General els comptes del Fons de reserva de la jubilació.