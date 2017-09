El PS, partidari de no impedir que els catalans puguin expressar-se

El Partit Socialdemocràta (PS) defensa la necessitat de “respectar els ordenaments jurídics nacionals i internacionals”, però sense que aquest fet “suposi impedir la possibilitat que la ciutadania pugui expressar-se lliurement, de forma democràtica i pacífica”. Així ho va manifestar ahir la formació en un comunicat en què vol deixar palesa la seva posició sobre els esdeveniments que es viuen els darrers dies a Catalunya arran de la convocatòria del referèndum d’autodeterminació per a l’1 d’octubre.

En aquest sentit, el PS reitera la “important preocupació” que els genera “tot el que està passant aquests darrers dies, amb una situació de conflicte”, una situació que la formació entén que “no ajudarà gens a trobar una solució adequada”.

Així mateix, el Partit Socialdemòcrata mostra també la “inquietud” pel fet que els últims dies “s’estan vulnerant, al nostre entendre, principis i drets que han de ser fonamentals i, per tant, defensats fermament, en qualsevol democràcia moderna, com la llibertat d’expressió, d’informació i de reunió”.

La formació entén que aquestes vulneracions, algunes de les quals “poden arribar a recordar èpoques passades”, no serviran de cap manera per reconduir la situació perquè “només el diàleg pot ajudar a trobar una sortida acceptable per totes les parts”.

Finalment, i després de recordar els “llaços estrets que han existit, existeixen i existiran entre Andorra, Catalunya i Espanya”, el Partit Socialdemòcrata assegura que no pot fer res més que “confiar que la situació s’acabi reconduint i es trobi una solució a un conflicte que no és gens positiu per a ningú”.

Reforma competencial

D’altra banda, el conseller general del PS i president del grup mixt, Pere López, va assegurar tenir “dubtes raonables” sobre si el Govern disposa d’informes jurídics que avalin la constitucionalitat de la reforma de la llei de competències i la de transferències dels comuns.

El parlamentari va posar en relleu que, fins ara, aquests estudis ni s’han tramès als grups ni s’han fet públics, malgrat que els dos textos legals ja són a la comissió de Finances. També va remarcar la necessitat que la persona a qui s’hagin encarregat sigui de “reconeguda perícia” en “l’àmbit constitucional” i que no es pugui posar en qüestió la seva independència.

Per tot això, López va tramitar una pregunta urgent sobre l’assumpte a què el Govern haurà de respondre demà en la sessió de control a l’executiu que s’ha de celebrar al Consell General.

En l’escrit entrat ahir a Sindicatura, el conseller general del PS recorda que “en les reunions a tres bandes mantingudes per la reforma de competències i transferències es va manifestar (...) dubtes en relació amb l’encaix jurídic i constitucional d’algunes de les reformes que es proposaven”.