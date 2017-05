El PS vol evitar la intervenció de les comunicacions en tots els delictes

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) volen que s’elimini la polèmica modificació del Codi de procediment penal instada pel Govern que preveu la possibilitat que els batlles ordenin intervencions de les comunicacions per a la investigació de qualsevol tipus de delicte, independentment de la seva gravetat, així com la de reclamar, per part també del fiscal, informació a professionals subjectes a secret només amb un requeriment sense que aquest sigui motivat. La formació posa en relleu, en un comunicat de premsa, que aquestes mesures representarien una “clara vulneració dels drets fonamentals”. Per això han presentat una esmena al projecte de llei de modificació del Codi Penal –text amb què es tiren endavant els canvis esmentats–, mitjançant la qual proposen la supressió de la disposició final, que, en cas d’aprovar-se tal com el Govern va tramitar el text, “obriria la porta a aquestes formes d’actuació”.

El PS recorda que actualment la llei del Codi de procediment penal estableix que un batlle pot sol·licitar la intervenció de les comunicacions únicament “en matèria de delictes majors, en tots els casos, i de delictes menors en el cas de corrupció o tràfic d’influències”. En canvi, la disposició final primera de la modificació legislativa enviada per l’executiu al Consell General estableix, en l’apartat 2, que “en matèria de delictes, si la pràctica d’intervencions de comunicacions telefòniques, telegràfiques, postals o altres es considera útil per a la recerca de la veritat, el batlle pot ordenar aquesta mesura en qualsevol moment de la investigació”, afegeixen. Pel PS, es tracta d’una “clara vulneració dels drets fonamentals” i, per això, han tramitat una esmena mitjançant la qual demanen la supressió de tota la disposició. I és que en la motivació posen en relleu que “s’amplia sense justificació la possibilitat d’efectuar intervencions telefòniques en tots els delictes”.

Pel que fa a la resta de la llei, que modifica el Codi Penal, el conseller general del PS Gerard Alís remarca que “les modificacions que s’han presentat ens semblen adequades a les recomanacions internacionals, especialment les que venen del Moneyval”.