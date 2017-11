El règim disciplinari dels magistrats fiscals i batlles serà més garantista

El ministre d’Afers Socials Justícia i Interior, Xavier Espot, va avançar ahir que ja es té “gairebé enllestit” el text que modificarà el règim disciplinari dels batlles, magistrats i fiscals per donar resposta a les darreres recomanacions de l’informe del Greco. Aquesta modificació es preveu entrar-la a tràmit parlamentari en breu, com també es podria fer la modificació de la llei del ministeri fiscal per tal d’establir que si un fiscal s’aparta d’un determinat afer en sigui justificada la raó per escrit. Aquestes dues modificacions, segons Espot, poden ser fàcils, però no d’altres que demana el Greco, com són el canvi en la representació del Consell Superior de Justícia perquè jutges, magistrats i fiscals tinguin més membres, o la de la renovació d’aquests cada sis anys. Aquestes qüestions volen ser explicades millor a la institució del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa. “L’opinió inicial del Greco es modificarà quan aportem les explicacions necessàries”, va dir el ministre.

Anem per parts. La recomanació del Greco que apuntava que caldria modificar el sistema de responsabilitat disciplinària dels jutges i magistrats per augmentar el termini de prescripció de les infraccions i preveure un procés específic d’audiència disciplinària i que es prenguin mesures perquè les informacions en matèria de processos disciplinaris puguin ser conservades, i publicada aquesta jurisprudència, serà contestada amb una modificació del règim disciplinari d’aquests subjectes.

Aquest text es preveu passar-lo als estaments implicats i sotmetre’l a consulta del Consell Superior de la Justícia, el proper mes de desembre, per a principis de l’any vinent introduir aquest projecte de llei al Consell General, segons Espot. Aquesta modificació serà per “establir garanties del fet que totes les infraccions queden tipificades per prevenir o lluitar contra la corrupció dels batlles, magistrats o fiscals, des d’una perspectiva preventiva perquè no en tenim cap cas sobre la taula”, va dir Espot. No va voler donar detalls sobre el possible enduriment de les sancions perquè encara no s’ha presentat als professionals afectats.

Pel que fa a la modificació de la llei de fiscalia, “crec que és una recomanació senzilla d’implementar i no descarto fer-ho en aquesta legislatura”, va afirmar el ministre. Alfons Alberca, fiscal general, va dir que mai no s’havia donat el cas d’apartar un fiscal d’un assumpte i que ja s’havia explicat al Greco que al Principat només hi ha sis fiscals i és, per tant, una estructura petita.

Ara bé, pel que fa a la composició del CSJ, perquè tinguin més representativitat els membres del món de la justícia, o la renovació dels batlles cada sis anys, es vol explicar al Greco que són qüestions que formen part de la Constitució i que a la reforma del 2014 “vam fer la renovació segons la qual quedava com una cosa formal i que la llei ho establia d’una manera automàtica”, va manifestar Espot. A més, abans de modificar la Constitució “explicarem que creiem que queda garantida la independència i pluralitat del CSJ” . Tot i això, si el Greco no es convenç i torna a insistir en aquestes recomanacions, suposaria un canvi de la Constitució “i això no està a l’abast del Govern i és una reflexió que inclou altres institucions”, va dir el ministre Espot.

Elsa Puig jura com a magistrada del Tribunal Superior i s’espera un magistrat més per al 2018

Elsa Puig, titular del jutjat contenciós número 2 de Barcelona va jurar ahir com a magistrada del Tribunal Superior, en substitució del magistrat Pere Pastor, que va ser nomenat jutge representant d’Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans. Puig completarà la sala administrativa i també podrà ajudar a la sala civil del Tribunal Superior, com va manifestar el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ahir en l’acte de jurament.

Per l’any vinent hi ha pressupostada una plaça més per reforçar la sala civil del Superior “que té un nombre de processos més importants”, va comentar el ministre Espot. El ministre, però, també va avançar la possible cobertura de recursos administratius o oficials per l’any vinent, “però la plantilla comença a estar bastant ben coberta”, va dir.