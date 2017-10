El SAT creu que abaratir el comiat dificultarà trobar treballadors

El secretari general del Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT), Guillem Fornieles, va criticar ahir el text de la reforma del Codi de relacions laborals que DA ha entrat a tràmit parlamentari perquè considera que abaratir l’acomiadament tindrà efectes per a les dues bandes. Segons Fornieles, per la banda de la patronal “els serà més difícil trobar treballadors de fora per la precarietat, perquè s’ha d’estar molt desesperat per venir aquí a treballar amb aquestes lleis i els pisos cada vegada més alts”, va dir. I pel que fa als treballadors, aquesta nova regulació que facilita l’acomiadament “els farà més submisos i no tindran cap estímul ni ambició”, va co­mentar.

El SAT encara estudia la totalitat del text, però ha centrat la seva primera reacció en aquesta mesura. Fornieles ha criticat que el Govern d’Antoni Martí parli amb els agents i parli de diàleg, perquè “si no s’arriba a cap acord, és una titellada”, va dir. Fornieles també es va referir a la patronal: “Sé que una part està a favor d’aquesta retallada en l’acomiadament, però això els repercutirà negativament.”

El secretari general del SAT va criticar que la patronal s’ha equivocat en diverses ocasions. “Primer, ampliant horaris de comerços quan s’ha vist que no ha fet incrementar els beneficis, i després volent abaratir els acomiadaments. Aquestes mesures faran fugir els treballadors de fora i els d’aquí els tindran amb una actitud més negativa i menys motivats”, va remarcar.