Els banders no tindran més efectius, que creixeran segons les tasques

El Govern no preveu dotar de més personal el cos de banders de cara a l’any que ve. Segons va explicar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en els darrers anys aquest cos ha anat ampliant les tasques i això ha suposat un augment dels efectius. Els últims són dos agents que acaben de superar el període de prova i un que està en aquest procés. Calvó va exposar que hi ha alguna vacant, per jubilacions i una defunció, però la previsió és que les incorporacions es facin de forma gradual i a mesura que vagin creixent les funcions dels banders. De fet, la ministra va remarcar que a hores d’ara el territori es cobreix en la seva totalitat. Amb tot, el director del cos, Miquel Rossell, va destacar que “com més efectius, amb més tranquil·litat podem treballar”. A hores d’ara els banders són dinou.

Les noves tasques són el control de les dades nivometeorològiques –per elaborar el butlletí diari d’allaus per zones, un fet que suposa una garantia de seguretat per als usuaris– i la incorporació d’un gos de detecció de verins. Calvó va destacar que aquest és un “clar exemple” que el Govern intenta respondre als neguits de la ciutadania i va recordar que els col·lectius protectors d’animals van demanar una vigilància més acurada dels verins, tenint en compte que s’havien enverinat algunes mascotes. A més va subratllar la col·laboració amb Catalunya i França, un fet que permet accedir a les formacions que es fan als països veïns i col·laborar en les tasques de vigilància (es comparteix informació i metodologia de treball i això fa que es pugui millorar l’eficiència, va destacar). La ministra considera que en col·laboració amb els territoris veïns s’està “al màxim”.

Durant l’any passat, els banders van rebre unes 1.500 trucades sobre refugis, caça i pesca o gossos perillosos. A banda van fer 131 intervencions pel porc senglar, un fet que indica la necessitat de seguir conscienciant per la realització de batudes que afavoreixin la sostenibilitat d’aquesta espècie. També s’ha detectat una millora de la salut dels isards i un creixement de la cabanya.

Amb motiu del dia del patró dels banders celebrat ahir, el segon que s’organitza, es va fer un reconeixement a Albert Cabanes pels vint anys de servei al cos i es va lliurar un xec a l’associació Hi Arribarem amb la recaptació aconseguida durant la cursa Enclar 2017.