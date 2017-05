Els primers compareixents posen en dubte “les amenaces” als Cierco

Les presumptes amenaces per part de comandaments policials espanyols que haurien rebut els màxims accionistes de BPA en relació amb el que avui es coneix com a cas Pujol o operació Catalunya, denunciades per Higini Cierco davant la batlle del cas BPA l’agost passat, no s’haurien donat.

Així es desprèn si més no de la compareixença dels periodistes del diari digital Público Patricia López i Carlos Enrique Bayo davant la comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) del Parlament català de dimarts, en què van posar en dubte la veracitat de les amenaces i van apuntar que s’utilitzen com a refugi per defensar-se i per intentar recuperar els diners perduts amb la intervenció de Banco Madrid.

I és que, segons consta en la transcripció del desenvolupament de la sessió, a la qual ha tingut accés aquest rotatiu, responent a una interpel·lació del diputat de JxSí Lluís Guinó sobre si el fet de no col·laborar inicialment amb la policia que buscava determinada informació de la família Pujol podria tenir relació amb els mecanismes d’intervenció que van anar tot seguit contra el banc, López va mostrar el seu “desacord” .

En aquest sentit, la periodista de Público va assegurar que els germans Cierco “es van oferir des del primer moment”, a través de l’advocat José María Fuster-Fabra, lletrat a la vegada del Sindicat Professional de la Policia espanyola, i que “sempre es van oferir a ajudar contra els Pujol perquè es tanquessin els seus problemes de blanqueig de capitals a Madrid”.

A més, López va considerar “de riure” que dos anys després que els Cierco van compartir taula amb l’aleshores número dos de la Policia espanyola, Eugenio Pino, i el comissari Marcelino Martín Blas en un casament de la família Fuster-Fabra, diguin que aquest últim els ha extorsionat i vinguin a Madrid a dir “però aquí els dono tota la informació bancària que vostès vulguin”. I fins i tot va afirmar que creu que “potser són clients, també, de la cloaca”.

Per la seva part, Bayo, que va mantenir un dur intercanvi amb la diputada del PP Esperanza García, que li va retreure que desconegués quan es va iniciar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal entre Espanya i Andorra, va confirmar la declaració de López en el sentit que els accionistes majoritaris de BPA “s’havien ofert a donar tota la informació des del primer moment”. El periodista, que va destacar que la intervenció de Banco Madrid tenia a veure més amb altres coses que amb els Pujol, va afirmar que “no crec realment que hi hagués hagut tantes amenaces als Cierco”.