Europa i la cohesió social centren la primera trobada entre els dos coprínceps

Els dos coprínceps d'Andorra, Joan-Enric Vives i Emmanuel Macron, han mantingut la seva primera trobada aquest dilluns al matí al Palau de l'Elisi de París. Els dos caps d'Estat han tractat qüestions com les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per assolir un acord d'associació i temes de política interna andorrans i de cohesió social, segons han informat des dels serveis del copríncep episcopal.

El Palau de l'Elisi de París ha estat l'escenari de la primera trobada entre el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i el copríncep francès, Emmanuel Macron, des que aquest darrer va ser escollit president de la República Francesa -i per tant també va iniciar la seva tasca com a copríncep d'Andorra- el passat mes de maig.

Segons han informat des dels serveis del copríncep episcopal, els dos coprínceps han pogut fer un intercanvi de parers sobre qüestions de la política interna d'Andorra i de la seva projecció en l'àmbit internacional, així com diversos temes europeus i de cohesió social.

De fet, tal i com ha informat RTVA des de París, els temes centrals de la trobada han estat l'acord d'associació amb la UE, el camí de la transparència iniciat per Andorra i la propera visita d'Emmanuel Macron a Andorra, prevista per al primer semestre del 2018.

La trobada s'ha dut a terme a quarts d'una del matí i en un clima de "gran cordialitat". El copríncep episcopal ha assistit a la reunió acompanyat del seu representant personal, Josep M. Mauri, i de la secretària del copríncep, Concepció Garcia. Per la seva part, el copríncep francès ha estat acompanyat del seu representant personal, Patrick Strzoda, i del director del gabinet del representant personal, Pascal Escande.