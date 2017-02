Govern no preveu augmentar les cotitzacions aquesta legislatura

Després que el president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean Michel Rascagneres, es mostrés partidari aquesta setmana d’augmentar la cotització a la seguretat social un punt o dos cada any durant una dècada com una de les solucions per garantir la sostenibilitat del sistema de jubilació, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va declarar ahir que el Govern no té la previsió de fer cap increment en aquest sentit durant aquesta legislatura.

Cinca va remarcar que l’executiu sempre ha estat sensible a les preocupacions expressades pels darrers presidents de la CASS en relació amb el fons de pensió. Per aquest motiu es va acordar un augment de la cotització del 2% i es va fixar que les reserves no es podien situar per sota dels 1.000 milions d’euros. Tot i que el ministre Portaveu va remarcar que avui el fons de pensió continua creixent, va remarcar que cal estar atent a la seva evolució ja que la previsió és que els jubilats vagin sent cada vegada més nombrosos i que l’esperança de vida sigui cada cop més llarga. Això provocarà tensions al fons de jubilació, va dir.

El president de la CASS va remarcar dilluns passat que les cotitzacions a la seguretat social no es corresponen amb les prestacions i pensions que els assegurats reben a canvi. Segons va afirmar, una de les solucions passa per augmentar la cotització dotze punts de forma gradual durant els propers anys. Rascagneres va apuntar un augment d’un o dos punts durant 10 o 15 anys. De totes maneres, el màxim dirigent de la Caixa Andorrana de Seguretat Social va matisar que no hi ha una única solució, ja que la solució per a les pensions vindrà de diferents fórmules que no pertoca triar a l’entitat parapública.