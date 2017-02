Govern posa damunt la taula una transferència fixa de 55 milions

El cap de Govern, Antoni Martí, i la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, van mantenir ahir una nova reunió amb els cònsols per abordar la reforma de les lleis de competències i transferències, en el transcurs de la qual Martí va posar damunt la taula la proposta d’una transferència fixa de 55 milions, segons van confirmar fonts properes a la reunió.

De fet, era una xifra que s’esperaven els cònsols després que inicialment, i tal com va informar aquest rotatiu, el Govern parlés d’una quantitat d’entre 52 i 55 milions d’euros i els responsables comunals advertissin que no acceptarien una quantitat inferior als 54,6 milions en què es volien congelar novament enguany les transferències per no posar en risc determinades inversions.

En la trobada, segons s’explica en un comunicat fet públic des de l’executiu, es van exposar les línies generals de la modificació de la Llei de transferències també des del punt de vista del repartiment d’aquestes ja que des del Govern es volen introduir noves variables a part del nombre d’habitants i del territori. Tot i això, i segons les fonts consultades, que van confirmar que no es va lliurar cap document als cònsols a qui es va demanar a més a més discreció, la qüestió de com es repartiran aquests 55 milions entre els diferents comuns no es va analitzar amb gaire detall i formarà part de futures reunions, ja que la prioritat de l’executiu és tancar el tema de les competències abans que iniciar la discussió sobre els criteris de repartiment.

La voluntat és enllestir les bases en els terminis més breus possibles per poder debatre la proposta amb els diferents grups parlamentaris i els comuns, i assegurar així que el Govern pugui presentar al Consell General, el pròxim període de sessions, una proposta de modificació de les dues lleis.

Des del Govern es destaca la bona voluntat i el bon ambient que imperen en les reunions amb els cònsols.