Josep Pujol acusa els Cierco de donar documentació falsa

En una entrevista en exclusiva al mitjà espanyol Público, Josep Pujol Ferrusola, acusa els germans Cierco de donar alguna documentació falsa.

En concret, Josep Pujol afirma que Ramon e Higini Cierco han anat directament a parlar amb el fiscal en cap anticorrupció, Manuel Moix i han donat informació de comptes d’Andbank de la família Pujol “alguna de les quals és falsa”. Segons diu entre els documents que han donat els Cierco, procedents d’Andbank, “hi ha un compte del meu germà Jordi en el que es diu que es cotitular la meua cunyada Anna Vidal, esposa d’Oriol Pujol. Cosa que és una absoluta mentira”.

Josep Pujol afirma que els Cierco tenen entre la seva estratègia interposar querelles “per recuperar els seus diners, en la mesura del que es pugui, perquè jo no sé si podran recuperar-los amb un Govern tant petit com és l’andorrà. Perquè 300 milions, que és el que demanen ells, en un Govern com l’andorrà ha de ser el pressupost de diversos anys”, diu. Segons el germà dels Pujol, els Cierco “volen demostrar que el banc no l’han perdut per la seva mala gestió sinó perquè hi ha una maniobra darrere, orquestrada per tumbar-los la llicència i el banc”.

Josep Pujol afirma que els Cierco han comès un “delicte, segur. Seguríssim. Perquè en Andorra existeix un delicte contra el secret bancari i ells han reconegut que han donat aquesta informació”.

Pel que fa a les afirmacions del comisari Villarejo de que la família Pujol té en comptes andorrans entre 1.500 i 1.800 milions d’euros, Josep Pujol ho nega i diu que “és la fantasia de Villarejo”. A més, compara aquesta acusació amb les de Rafael Pallardó, imputat en l’Operació Empreador per blanquejar diners de la màfia xinesa en la BPA, “qui per cert comparteix advocat amb els Cierco, precisament, Javier Iglesias, el amigo de Villarejo que em va citar al seu despatx a Madrid, on el comisari em va amenaçar en destruir a la família si el nostre pare no renunciava al soberanisme”.

Finalment en l’entrevisa a Público, Josep Pujol manifesta que la nota en clau feta pública aquesta setmana sobre “la mare superiora”, “és una broma que s’inventa el gestor bancari , Josep Maria Pallerola, que identifica a Marta Ferrusola com a mare superiora en to de guasa… una broma que procedeix del principi de la relació amb ell, quan el meu germà Jordi el va conèixer i va començar a dir-nos que semblava un capellà i a dirgir-se a ell de vegades per escrit com a “mossèn”. Això era broma, però de cap manera era un codi”, afirma Josep Pujol.