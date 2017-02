La majoria es queda sola defensant els canvis en la Llei de la Policia

El projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Cos de Policia només ha comptat amb el suport de la majoria, ja que des de l'oposició s'ha votat en bloc en contra. Un dels arguments és que s'ha lamentat la manca de consens en la reforma d'aquest text i, un altre, especialment defensat pel PS, és que el règim disciplinari demostra la manca de confiança en el cos. De fet, les quatre reserves d'esmena que havia presentat el PS al voltant d'aquest règim disciplinari han estat rebutjades i el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha qualificat com d'"electoralistes" els arguments inclosos en les reserves.

Després de rebutjar les quatres reserves d'esmena que el PS havia presentat al projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Cos de Policia, i que feien referència, bàsicament, al règim disciplinari, la majoria s'ha quedat sola defensant els canvis fets en aquest text. Tant des de DA com des del Govern s'ha argumentat que aquestes modificacions "avancen en el reconeixement i prestigi de la Policia", tal com ha destacat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha afegit algunes novetats com que es permetrà actuar més enllà de les fronteres andorranes, que s'adequa la regulació del port d'arma als estàndards internacionals o que els procediments per a l'accés seran més clars i transparents.



Des de l'oposició s'ha lamentat que no s'hagi pogut arribar a un consens i per aquest motiu, entre d'altres arguments, han votat en contra. Especialment crítics han estat des del PS i des de Liberals. Així, el conseller socialdemòcrata Gerard Alís ha posat en relleu, més enllà que el règim disciplinari és propi d'un "cos militar" i que no valoritza el cos, que darrere la reforma hi ha criteris "economicistes" ja que suposa "més obligacions i menys retribucions" i creu que representa un increment de l'arbitrarietat en el proveïment de places. És, segons ha remarcat Alís, "un clar exemple de la política de DA" en la funció pública, que no fa sinó "desmotivar" els treballadors. Per la seva banda, la consellera d'Ld'A Judith Pallarés, que ha lamentat també els canvis en el règim disciplinari, creu que a través d'aquest text es plasma "desconfiança" cap al Cos de la Policia i ha lamentat que en la cobertura d'una plaça vacant no pugui accedir una persona processada o inculpada mentre que el Govern defensa el ministre Jordi Cinca i ha conclòs que es qüestiona "la presumpció d'innocència". Espot li ha respost, de la mateixa manera que la consellera demòcrata Sofia Garralà, que la presumpció d'innocència val per tothom i que en el cas de Cinca "no està ni processat ni inculpat".



Espot ha considerat que els arguments esgrimits, especialment pel PS, tenien una clara vocació "electoralista" i ha qualificat els canvis que es volien fer en el règim disciplinari com un "despropòsit en l'afany de guanyar-se la simpatia" dels funcionaris.