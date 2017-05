Lamenten que la reforma de la LGTOU no escolti Aubinyà

Els veïns d’Aubinyà lamenten que el Govern, amb majoria parlamentària, amb majoria als comuns i amb majoria representativa, no faci ara una reforma més àmplia de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGTOU) “i no arregli i solucioni els problemes i els errors del passat”, va dir un dels representants, Sergi Majoral. Els veïns de la urbanització d’Aubinyà no volen que se’ls apliqui la llei del sòl del 2000, que els obliga a cedir els carrers i urbanitzar-los, quan es van construir el 1970 i es van fer sense els serveis mínims que ara marca la regulació. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va dir dilluns que aquesta modificació formarà part d’altres de futures de la llei i no l’actual, en què el Govern prioritza la cessió de terreny per part dels comuns i l’interès nacional. Torres, a més, va indicar que és el Comú el que té la competència en el desenvolupament dels plans.

“Lamentem que el Govern passi la pilota al Comú, ja que aquest la tornarà a passar al Govern i entrarem en un bucle sens fi, quan el qui té la solució ara no la vol tirar endavant i després, amb un Govern que no tingui majoria, serà més difícil”, va manifestar Majoral.

Els veïns d’Aubinyà fa anys que volen donar solució a un text que els obliga a fer unes obres d’urbanització molt costoses aplicant la norma amb retroactivitat. L’últim que volen, sobretot perquè també costa diners, és recórrer a la via judicial, però avui és l’horitzó que veuen factible. “És més, ens veurem forçats, obligats a portar el cas per la via judicial si s’esgoten els terminis i ens obliguen a pagar”, va dir Majoral, que a més va manifestar que ara per ara aquesta qüestió “només depèn de Demòcrates per Andorra”.

Majoral va explicar que entén que el Govern tingui altres prioritats en la reforma de la llei del sòl, però remarca que els veïns ja fa anys que van demanar per la via del diàleg aquesta modificació de la llei perquè no se’ls apliqués de manera retroactiva, i que és ara el moment de fer un canvi més ampli del text. El desenvolupament del pla d’ordenació urbanística té la data de caducitat entre el 2018 i el 2020.