LdA i PS diuen que la visió de Camp sobre la crisi “dista de la realitat”

Liberals d’Andorra (LdA) i Partit Socialdemòcrata (PS) van coincidir ahir a criticar “el triomfalisme” del ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, a l’hora de presentar els diferents indicadors econòmics del 2016 i van considerar “agosarat” assegurar que la crisi ja s’ha deixat enrere.

”Aquesta eufòria del ministre dista molt de la realitat”, va assegurar el conseller general del grup liberal Carles Costa, que va lamentar “que no es faci una anàlisi crítica de la realitat dels números” i que es presentin de forma “esbiaixada”.

En aquest sentit, Costa va recordar que malgrat l’increment del nombre d’assalariats “a 31 de desembre del 2016 encara és inferior al que hi havia a 31 de desembre del 2011, any en que DA va arribar al Govern”, fet que posa en evidència que “malgrat que s’hagi volgut incentivar el creixement les mesures no han acabat de funcionar” i que fa que la gestió global de DA sigui com a mínim “qüestionable”.

Així mateix, Costa, que considera que afirmar que la crisi s’ha acabat “és una falta de respecte als ciutadans quan molts d’ells han perdut poder adquisitiu i les economies domèstiques estan encara molt tocades”, va retreure també al ministre que atribuís a un fet conjuntural com és l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic d’informació la pèrdua d’assalariats del sector financer quan “tothom sap que el sector bancari afronta un problema estructural greu”.

A més, Costa, que va insistir que “la realitat del Govern no s’adiu amb la realitat del carrer”, va recordar que l’increment de les importacions de determinats productes, joies i pedres precioses que “s’ha disparat”, sí va lligat a l’intercanvi automàtic. El parlamentari, que sí va admetre que cal estar content si els indicadors pugen, va incidir també en el fet que el repunt de l’economia espanyola ha tingut una incidència en la millora d’alguns indicadors.

Des del PS, Pere López va criticar “la manca de rigor” a l’hora de “fer un anàlisi ample i aprofundit de les dades” i que es digui que s’ha sortit de la crisi quan “hi ha sectors que estan en plena reconversió”.

El conseller general socialdemòcrata, que va considerar que a l’hora d’explicar les xifres s’hauria d’haver destacat que “hi ha dades positives però encara molta feina per fer”, va atribuir l’afany de l’executiu per mirar de posar-se medalles al fet que es tracta “d’un Govern que porta encadenant molts errors i on hi ha molt nerviosisme”.

López va lamentar també l’“ús intencionat” que es fa d’algunes dades i va titllar d’“agosarat” el fet de “no reconèixer que el 2016 ha tingut comportaments atípics que han influït en determinats sectors i indicadors”, però que són una qüestió “purament conjuntural”.