LdA vol la comptabilitat de la planta de cogeneració de Soldeu

El conseller general del grup parlamentari liberal, Josep Majoral, vol conèixer de prop la comptabilitat de la planta de cogeneració de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) situada a Soldeu i que ara fa un any que es va posar en funcionament. El parlamentari ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació perquè Govern li faci arribar la “comptabilitat detallada” de la planta, segons un comunicat emès ahir pel grup.

Així, el conseller general vol conèixer si la planta, la primera d’aquestes característiques que funciona a Andorra, és sostenible econòmicament. “És important saber si la instal·lació és viable i que no suposa una càrrega financera excessiva per FEDA” explica Majoral.

I és que la principal preocupació del parlamentari és “tenir la certesa que el projecte pot tirar endavant i que és, com a mínim, autosuficient econòmicament”.

Les dades econòmiques de la primera planta de cogeneració d’Andorra tenen especial importància, ja que “des del Govern i FEDA es volen seguir implantant instal·lacions d’aquest tipus en altres indrets del país” indica Josep Majoral.