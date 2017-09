LdA vol treballar més estretament sobre la UE tot i el desacord

El grup parlamentari liberal va exposar ahir que la proposta de passar a ser un observador actiu en la negociació amb la Unió Europea (UE) ha de permetre treballar més estretament amb el Govern. En aquest sentit, la consellera general liberal Judith Pallarès va destacar que aquesta fórmula ha de permetre al principal grup de l’oposició tenir més informació sobre les converses i fer-hi aportacions, al mateix temps que evita que es vegi obligat a donar suport a l’acord segons com evolucioni.

Des del grup parlamentari es va remarcar que fins ara han fet aportacions a través de reunions amb l’executiu i que a partir d’aquest moment es vol fer un pas més enllà que ha d’evitar que es digui que Liberals d’Andorra gira l’esquena a Europa i evitar també veure’s abocat a haver de defensar una campanya contrària a l’acord d’associació en el referèndum.

Des del grup parlamentari liberal es va remarcar que això no vol dir que avalin els acords que hi ha hagut fins ara, ja que el que s’ha negociat “no és satisfactori” perquè s’ha renunciat a l’acord duaner però no es veu “com se’ns compensa”. També troben a faltar un estudi dels costos que tindrà l’entrada a la UE. LdA ha presentat ara un document que estableix el marc de relació amb el Govern que es vol treballar conjuntament. Per aquest motiu estan a l’espera de poder seure com més aviat millor amb l’executiu.