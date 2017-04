Macron i Le Pen es disputaran la presidència en la segona volta

El socioliberal Emmanuel Macron (En Marxa!) i la ultradretana Marine Le Pen (Front Nacional) es disputaran el 7 de maig vinent la presidència de França, i de retruc el coprincipat d’Andorra, en la segona volta de les eleccions presidencials, després de ser els dos candidats que més suports van obtenir en la primera cita d’ahir.

Al tancament de l’edició, Macron obtenia el 23,11% dels sufragis i Le Pen sumava el 23,07% en uns comicis en els quals la participació va ser del 77,3%. El gran derrotat de la primera volta va ser el candidat del Partit Socialista, a qui les enquestes ja no situaven entre els favorits per passar a la segona volta, Benoît Hamon, que va quedar-se en un 6,3% dels vots.

En tercera posició va quedar François Fillon (Els Republicans) amb el 19,63% de suports, mentre que Jean-Luc Mélenchon (França Insubmisa) va obtenir el 18,09% dels vots. Amb aquests resultats, i per primera vegada en 50 anys, els dos partits que s’han alternat el poder a França –PS i Els Republicans (antiga UMP)– queden fora de la cursa presidencial i no seran a la segona volta dels comicis.

A Andorra, els 1.140 residents que van exercir el vot dels 2.368 que estaven inscrits es van decantar majoritàriment per Fillon, que va obtenir 354 suports. Segon va ser Macron, amb 270 sufragis, mentre que la candidata del Front Nacional en va sumar 230. Mélenchon va rebre 127 suports, mentre que el candidat del Partit Socialista en va aplegar 50.