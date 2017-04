Marsol exposa al Congrés dels Poders Locals el “neguit” sobre la capitalitat

Una delegació del Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa visita des d’ahir fins avui el Principat per avaluar la democràcia local en relació amb les disposicions de la Carta Europea de l’Autonomia Local, que Andorra va ratificar el 2011. Ahir ja va mantenir trobades amb el president de la delegació andorrana i titular del Congrés dels Poders Locals, David Baró; la titular del Congrés dels Poders Regionals, Trini Marín, i els corresponents suplents, Gemma Riba i Josep Miquel Vila, a més del secretari de la delegació, Isaac Pérez; i també amb els cònsols d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i Marc Pons. Durant la trobada a la capital, Marsol els va transmetre “els neguits” perquè es reconegui la capitalitat i els serveis que presta Andorra la Vella.

Marsol va posar en relleu que van ser els membres de la mateixa delegació els que es van mostrar interessats per aquesta qüestió, ja que és “recurrent” en molts països i per tant “no és estrany” per als representants de la comissió de seguiment de la Carta Europea de l’Autonomia Local. La cònsol major, que va qualificar la trobada de “positiva”, va afegir que els van exposar no només que Andorra la Vella és el “centre administratiu”, sinó tots els serveis que es presten des de la capital i la gent que acull cada dia. Per aquest motiu, creu que això ha de ser reconegut amb una compensació econòmica i va afegir que, malgrat que la Carta Europea “no ho especifica”, sí que s’han fet recomanacions “sobre el reconeixement de les capitalitats” i, per tant, espera que d’aquesta trobada també se’n pugui derivar una. “M’agradaria que fóssim objecte d’una recomanació en aquest sentit”, va exposar.

Marsol va destacar la “casualitat” que quan Andorra la Vella comença a “reivindicar” aquesta qüestió es produeixi aquesta visita, en el marc de la qual la mandatària va comentar als representants del Congrés dels Poders Locals i Regionals que no hi ha cap llei per a la compensació.

Per la seva banda, David Baró va destacar que en la reunió mantinguda a primera hora del matí van poder explicar el pes que tenen al país els poders locals i que, per tant, espera que la valoració que en faci el Consell d’Europa sigui positiva. En aquest sentit, va posar en relleu que a Andorra els poders locals tenen unes competències reconegudes, amb una dotació per desenvolupar-les, i que fins i tot poden impulsar lleis. A més a més, en la trobada va remarcar la “coordinació” i la “proximitat” entre les institucions i que s’intenta al màxim el “consens”. Precisament per aquestes qüestions considera que els avaluadors tindran en compte aquests aspectes a l’hora de fer el seu informe, en contraposició amb el que passa en altres països. També va recordar que és la primera visita que fa al país una comissió de monitoratge i que sembla que “els ha interessat molt”.

La delegació del Congrés d’Autoritats Locals i Regionals del Consell d’Europa també va ser rebuda pel ministre de Finances, Jordi Cinca. Durant la reunió de treball es va abordar diferents aspectes relatius a les finances institucionals i especialment a les transferències als comuns. La delegació del Consell d’Europa va mostrar interès per les diferents modificacions legislatives que s’han fet els darrers anys i especialment per la reforma de les competències i transferències en curs.

Per la seva banda, el PS va traslladar al Consell d’Europa la preocupació per les dificultats que troben habitualment les minories comunals per fer la seva tasca. La formació va destacar les deficiències del sistema electoral, que “premia de forma reforçada les majories, en especial als comuns amb només deu escons”, on “si no es té un 20% de vots no es pot tenir representació”. També critica que la majoria de consells de comú es convoquin amb l’antelació mínima que exigeix l’actual regulació (72 hores), fet que impossibilita que els punts es puguin analitzar amb profunditat, i el fet que les minories no tinguin cap pressupost assignat. A això cal afegir-hi que de vegades la majoria tot just representa un 35% o un 40% de la població. El conseller general del PS Pere López lamenta que tot plegat “perjudica la qualitat democràtica i el bon funcionament de les corporacions locals”, i va recordar que “en el nostre cas tenen molt pes polític i competències molt importants assignades”.

Cos nacional d’educadors per a les llars d’infants

En el marc de la negociació sobre les competències i les transferències, el Partit Socialdemòcrata (PS) ha posat sobre la taula la possibilitat que les escoles bressol passin a ser responsabilitat del Govern. Davant aquest debat, la cònsol major d’Andorra la Vella creu que es pot “plantejar” la creació d’un cos nacional d’educadors per donar servei a les escoles bressol comunals. Marsol va recordar que ara com ara es donen problemes, perquè en certes temporades hi ha menys usuaris però en canvi es disposa de cert personal, i que hi podria haver la possibilitat que aquests treballadors donessin servei a les diferents llars d’infants en funció de les necessitats. Marsol va manifestar que aquesta és “una opinió personal”, ja que no n’ha pogut parlar amb la majoria perquè aquest tema “no s’havia plantejat” a la taula que van fer els comuns i el Govern per analitzar les competències i les transferències. Amb tot, va remarcar que el fet que estigui oberta a debatre aquesta qüestió no vol dir que “defensi” que la competència de les escoles bressol passi al Govern. La cònsol va dir que no faria cap cavall de batalla d’aquesta qüestió, i va afegir que el que reivindiquen des de la capital és que es reconegui el seu estatus de capitalitat.