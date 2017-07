Martí i Mateu es reuniran amb Macron el 18 de juliol que ve

El cap de Govern, Antoni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, viatjaran el dia 18 de juliol a París per mantenir una trobada amb el nou copríncep francès, Emmanuel Macron, la primera des que aquest va accedir al càrrec. Durant la reunió està previst que es lliuri a Macron el passaport andorrà i la medalla de copríncep. Així ho va indicar ahir la subsíndica general, Mònica Bonell, durant la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació per informar de la junta de presidents de grup parlamentari. Bonell va informar també que la Batllia ha demanat una llista dels membres de la comissió de Sanitat el 2013 en el marc de la causa que investiga si l’exconsellera de Demòcrates per Andorra (DA) Meritxell Mateu va cometre corrupció i tràfic d’influències.

D’altra banda, Bonell va explicar que ja s’han entregat al Tribunal de Comptes els números parlamentaris de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), per investigar si s’ha pogut cometre algun tipus d’irregularitat. Els presidents dels grups parlamentaris van parlar també ahir d’alguns càrrecs que s’han de renovar en els mesos vinents, com són el de raonador del ciutadà i el de director de l’Agència de Protecció de Dades (APDA). Pel que fa a la primera institució, encara no hi ha un candidat, mentre que la segona la seguirà encapçalant Joan Crespo.