Martí retreu al PS que vulgui portar les reformes competencials al TC

El cap de Govern, Antoni Martí, va criticar la postura del Partit Socialdemòcrata (PS) després que el Consell General aprovés divendres passat les lleis de competències i transferències. Tal com ja es va avançar en el transcurs de la sessió, i l’endemà va confirmar el president del PS, Pere López, els socialdemòcrates tenen previst reunir-se amb el grup parlamentari liberal per estudiar la possibilitat de portar els dos textos al Tribunal Constitucional (TC). “Estic convençut que faran tot el possible per anar al TC perquè les dues lleis no vegin la llum”, va assegurar Martí.

El cap de Govern també va deixar anar que el PS tenia ganes de no votar les lleis però “encara tenia més ganes d’anar al Tribunal Constitucional”. Per altra banda, el màxim mandatari de l’executiu va agrair el suport del grup parlamentari liberal i de la consellera Sílvia Bonet, que ha permès tirar endavant les dues lleis. Martí també va reiterar que el Govern està convençut de la constitucionalitat dels dos textos i va criticar que s’hagi posat sobre la taula la inconstitucionalitat de les lleis les darreres setmanes. Per Martí, aquesta qüestió no havia planejat mai en la taula tripartida i va afegir que el catedràtic Miguel Ángel Aparicio ja havia alertat el 2013 de la inconstitucionalitat dels textos i tot i així tothom hi va estar d’acord.

En uns termes molt semblants també es va pronunciar el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, que va recordar que les lleis s’han pogut tirar endavant gràcies a l’acord assolit en la taula tripartida. “Quan es va arribar a l’acord, cap dels comuns va mostrar cap discrepància”, va indicar. Tot i això, si finalment les lleis s’acaben portant al TC, Mandicó va dir que serà el tribunal qui decidirà.

De la seva banda, la primera secretària del Partit Socialista, Susanna Vela, va contestar Martí assenyalant que no van ser pas els socialdemòcrates els que van demanar els informes d’inconstitucionalitat sinó el Comú de Sant Julià de Lòria, una corporació “afí” a Demòcrates per Andorra. Vela va indicar que sembla raonable que els textos tinguin aspectes contraris a la Carta Magna i davant d’aquesta realitat cal dirimir de la millor manera. La primera secretària del Partit Socialdemòcrata va remarcar, però, que més enllà de la inconstitucionalitat o no de les lleis la formació les considera injustes perquè creen parròquies de primera i parròquies de segona.

Ràfting

En ser preguntat per l’inici de les obres del ràfting de Sant Julià de Lòria i per la possibilitat que FEDA turbini aigua en els mesos més secs, Martí va assegurar que “no es turbinarà a conveniència expressa pel màrqueting de vendes del ràfting”. El cap de Govern va assegurar que la parapública no pot renunciar a la seva feina de turbinar en aquells moments que l’energia és més cara perquè se n’hagi d’importar menys, perquè “aquesta és la missió que té encomanada FEDA”. Malgrat aquestes declaracions, Martí també va voler recordar al cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, que farà tot el possible per ajudar el comú. “Sé que passen per un moment complicat i per això estic molt atent a poder-los ajudar, encara més”, va dir. Aquestes declaracions arriben després que Vila afirmés fa més d’una setmana que l’administració laurediana estava a l’espera d’una resposta de FEDA a la demanda de turbinar més aigua en els mesos més secs de l’any perquè l’activitat del ràfting es pugui realitzar correctament.

Preocupació pel 155 i demanda de diàleg

El cap de Govern va exposar ahir la preocupació amb què es viu a Andorra el fet que el Govern espanyol hagi decidit aplicar l’article 155 de la Constitució per intervenir l’autonomia de Catalunya. Amb tot, Martí va recordar que l’execució d’aquest article està subjecta a l’aprovació del Senat divendres, per la qual cosa espera que encara hi hagi temps perquè “es pugui instal·lar el diàleg entre institucions”. En aquest sentit, Martí considera que aquest diàleg s’ha de fer sense intermediaris “perquè l’Estat espanyol és sobirà i qui ha de parlar és el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya per si es pot trobar encara un acord”. “Encara queda una setmana i esperem que es pugui instal·lar el diàleg entre institucions”, va desitjar. De la seva banda, la primera secretària del PS va reiterar ahir la necessitat que el conflicte entre Espanya i Catalunya es resolgui a través del diàleg.