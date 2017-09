Meritxell Teruel destaca que Sant Julià ha rebut un 1% més de turistes aquest estiu

Després que la Unió Hotelera d'Andorra donés a conèixer les últimes dades d'ocupació d'aquest estiu i es mostrés preocupada per les de Sant Julià de Lòria, la consellera de Turisme, Meritxell Teruel, ha volgut destacar que, de mitjana, la parròquia ha acollit un 1% més de turistes aquest estiu, respecte el mateix període de l'any passat. Des d'aquesta àrea s'està treballant per oferir paquets d'activitats que motivin la gent a quedar-se, com a mínim una nit, als hotels de Sant Julià.

La Unió Hotelera d'Andorra ha donat a conèixer les últimes dades d'ocupació d'aquest estiu i veu amb preocupació la situació del sector a la parròquia de Sant Julià de Lòria, que és la que registra menys pernoctacions. En aquest sentit, la consellera de Turisme, Meritxell Teruel, ha valorat les dades aquest dimecres i ha destacat que, si bé el mes de juliol ha estat una mica més fluix que l'any passat, l'agost ha estat una mica millor. I que al final, de mitjana, aquest estiu han passat per Sant Julià de Lòria un 1% més de turistes que el 2016.

En declaracions a l'ANA, Teruel també ha explicat que des de l'àrea de Turisme del comú estan treballant per organitzar paquets que combinin diverses activitats i que facin que els visitants s'allotgin com a mínim una nit als hotels de la parròquia, perquè la majoria de turistes realitzen excursions d'un dia. En aquest sentit, enguany ja han organitzat algunes activitats de nit, per animar la gent a quedar-se. El sector hoteler de Sant Julià de Lòria ha fet arribar algunes demandes al comú i la consellera espera que es puguin reunir en breu.

Des de l'àrea d'Esports del comú de Sant Julià també s'està treballant per impulsar el turisme esportiu. Les activitats d'aquesta temporada, com el trial, les curses o les competicions de bàsquet, han contribuït a omplir els hotels. En aquest sentit, el projecte del ràfting al riu Valira al seu pas per la parròquia també hi ajudarà.

Les parròquies que han tingut una major ocupació són les d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, per la proximitat amb l'àrea comercial.