Naudi critica que Andorra Turisme gasti 23 milions sense firma de Camp

El conseller general del grup liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit xifra en 23 milions d’euros les despeses que entre el 2014 i el 2016 el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va autoritzar sense la signatura del ministre, és a dir, sense la signatura mancomunada, tal com obliga la llei. La xifra és el total de despeses que ha sumat el conseller després de rebre un document de més de 100 pàgines en resposta a una de les qüestions sobre les irregularitats detectades d’aquesta societat pública. Naudi va comparèixer ahir per mostrar la seva indignació davant la nota enviada per Andorra Turisme en resposta a les inquietuds manifestades pel conseller en forma de pregunta al Govern sobre la gestió dels comptes de la societat. Segons Naudi la nota està plena d’“escarafalls” i falsedats, i vol desacreditar la tasca que és atribuïda a un conseller general, per aquest motiu va avançar que té previst demanar l’empara al síndic.

Segons Naudi, la nota d’Andorra Turisme, que va qualificar irònicament de “carta d’amor” cap a ell, “s’oblida de les atribucions que tenim els consellers generals en matèria de control al Govern i també del principi de lleialtat institucional”. Aquest escrit és, segons el conseller, un intent “de coaccionar la funció dels consellers generals amb falsedat i escarafalls”. Malgrat que Andorra Turisme hagi manifestat que des del gener del 2017 ha regularitzat les signatures mancomunades, Naudi va demanar per les despeses que s’han fet sense la signatura del ministre en el període del 2014 al 2016. En total van ser 23 milions, els quals es van gastar per la societat sense mancomunar les signatures, o “incomplint la llei de les finances publiques”. Naudi critica que Andorra Turisme en la nota pública digui que “algunes recomanacions no eren imprescindibles, és com dir que una llei no és imprescindible. Amb això no podem esperar res de bo d’una societat pública que gestiona vuit milions d’euros”.

Auditories

El conseller critica que des del 2011 l’ens públic no hagi regularitzat irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes en els seus informes anuals, i manifesta que “si fos un empresari privat estaria crucificat”, va dir. Naudi va fer referència a les tres auditories a les quals Andorra Turisme està subjecta. Segons el conseller liberal són auditories que marca la llei, perquè una és la del Tribunal de Comptes, l’altra és la d’Intervenció General, i l’altra és l’externa a la qual obliguen els estatuts de la societat. El conseller va reiterar que la societat pública incompleix la regla d’or, perquè té com a topall l’endeutament de 322.000 euros, “i demana una pòlissa bancària d’un milió d’euros”. Per aquest motiu Naudi pregunta si això és actuar o no al marge de la llei.