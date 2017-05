Pou: “Fer el referèndum sobre la UE és jugar-se-la, no és fàcil guanyar-lo”

L’expert en relacions internacionals amb la Unió Europea (UE) Víctor Pou entén que per “política interior” el Govern plantegi un referèndum per validar l’acord d’associació amb la UE, però considera que “és jugar-se-la perquè no és fàcil guanyar-lo, perquè hi ha gent crítica i perquè les coses bones d’aquest acord no es veuen de manera necessària perquè s’han de guanyar”. Pou creu que el referèndum es pot fer populista i acabar contra l’acord, “la qual cosa seria molt dolenta”. De fet, és només aquest pas, el del no al referèndum, l’únic que pot tirar enrere aquest procés d’acostament d’Andorra amb la UE a través de l’acord d’associació, que Pou preveu que serà una realitat d’aquí “un o dos anys”.

Víctor Pou, expert i autor de nombroses publicacions sobre la integració europea i les relacions internacionals, a més de professor del departament d’Economia i fundador de l’International Faculty Development Program (IFDP) de l’IESE, considera que la negociació que està portant a terme Andorra amb la UE té a partir d’ara un escenari més positiu. Pou creu que aquesta és la tercera etapa de l’acostament del Principat a Europa. Les dues anteriors es van desenvolupar en un ambient d’“europtimisme” i aquesta tercera coincideix amb “l’europessimisme”. Tot i això, considera que aquesta negativitat, des del 2005 fins al 2016, ja ha passat un punt d’inflexió i que a partir del Brexit la UE “vol tancar el mapa de l’Europa occidental que el Brexit ha trencat i té la voluntat de crear una nova arquitectura institucional amb flexibilització i diferències, i ens convé per al nostre acord atípic”, va manifestar l’expert.

Per tot, considera imprescindible que es remarquin les coses positives d’Europa, “que són moltes”, en contra del “populisme”, perquè els referèndums “els carrega el dimoni, i molts dels que s’han celebrat estan carregats de mentides”, va recalcar.

Segons Pou, Andorra ha d’estar situada en un dels cercles que envolta el cercle fort econòmic, presidit per Alemanya i altres potències com França, “en una posició asimptòtica, és a dir molt a prop però sense tocar-lo, com a país associat i treballant en el mercat interior”, comenta.

Petita preocupació

“Andorra és una petita preocupació per a Europa. Ens volen ben situats, que no fem coses incorrectes, sobretot en el món financer internacional, i tenir-nos vistos i que no molestem”, explica Pou. Per aquest motiu considera que la negociació de les especificitats està fent-se correctament i confia que sí que es mantindran. “Andorra es mereix que es mantinguin i es respectin les especificitats perquè des del 2009 ha fet molts deures”, concreta el professor.

En aquest sentit opina que s’han de negociar “les coses bones del diferencial fiscal, de l’acord duaner i de la lliure circulació de persones, perquè a la UE li interessa una Andorra sòlida”.

La part negativa per al país

L’expert en integració europea considera que si hi ha algun hàndicap per a Andorra a l’hora d’entrar al mercat interior europeu és que “ha de jugar a ser més competitiva i ara no té empreses que es puguin aprofitar d’aquest mercat”. Segons Pou, és com ser de Tercera (en termes futbolístics) i jugar al camp del Barça. “Has de córrer el camp i ho veig, de cara al futur, per a empreses que es puguin crear i sobretot per als joves. És un camp que hem de ser capaços d’aprofitar”, va manifestar.

Pou manifesta que, consultant fonts de les institucions europees, l’acord d’associació té un horitzó d’entre un i dos anys per fer-se efectiu i confia que duri dècades, “perquè l’adhesió a la UE no la veig, som massa petits i no convé a ningú”, va remarcar.

Finalment, Pou considera que Europa s’ha salvat “del trident Brexit, Trump i Le Pen, que hauria estat letal per la Unió Europea”. Se sent alleujat perquè ha guanyat Macron, però inquiet perquè Le Pen ha tingut molts milions de vots i “si Macron no reforma França veurem com d’aquí cinc anys Le Pen, o la seva neboda, que serà pitjor, presidirà la República Francesa”.

Pou va pronunciar ahir una conferència per parlar d’aquests temes i del seu darrer llibre, organitzada per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).