Rosa Gili demana els informes sobre el terreny de les Tresoles

La consellera general del Partit Socialdemòcrata Rosa Gili ha fet una demanda d’informació per accedir a la documentació que analitza si el terreny de les Tresoles és adequat o no per a la construcció del futur heliport nacional. La consellera demana “l’informe efectuat pels especialistes francesos sobre la idoneïtat del terreny de les Tresoles com a ubicació del futur heliport nacional”, tot posant en relleu que ha de ser “seguint els mateixos criteris emprats el gener del 2015 per avaluar 10 parcel·les més situades a la Comella, Engolasters o la Borda Vidal”. En segon terme, Gili sol·licita també “els estudis de viabilitat econòmica realitzats pel Govern sobre el futur heliport nacional”. Per últim, vol tenir “els informes realitzats (...) sobre quina seria la millor fórmula de gestió de la instal·lació”.