Saboya defuig les crítiques i manté que el nou ministeri “serà positiu”

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va defugir ahir les crítiques de l’oposició pel fet que quan deixi la cartera continuï al Govern encapçalant el ministeri d’Economia i Innovació, i va lamentar “la tradició” que des de l’oposició “s’han de criticar les decisions que pren el Govern”.

El ministre va recordar que el cap de Govern, Antoni Martí, “ha pres la decisió d’una remodelació” i va assegurar que està “a disposició del cap per assegurar que aquesta configuració nova tingui el màxim d’efectes positius per a Andorra”.

En aquest sentit, Saboya va explicar que l’única cosa que el preocupa és “fer bé la feina aquests darrers mesos que seré ministre d’Afers Exteriors, assegurar una bona transició amb la ministra Maria Ubach, que a més a més és una persona absolutament qualificada per continuar la tasca, i fer que el nou ministeri sigui útil i que obtingui els resultats en el sentit de donar una empenta a l’obertura econòmica”.

A més, l’encara titular d’Afers Exteriors va remarcar que el futur ministeri també mirarà de “focalitzar-se en els temes d’innovació perquè aquesta ens pugui permetre ser més competitius no només als sectors nous sinó també als existents”.

Així, Saboya, que va “celebrar” que “alguns dels responsables del teixit empresarial hagin manifestat la predisposició i confiança”, va considerar que la nova cartera d’Economia i Innovació és una aposta “claríssima” pel sector empresarial i va assegurar estar “absolutament motivat” per tirar-la endavant.

Tot i això, el ministre, que va remarcar que, malgrat que a nivell de governs i institucions la percepció d’Andorra és bona, “cal anar més enllà”, va allargar la mà al sector empresarial i va assegurar que per part seva “trobaran una predisposició absoluta a treballar plegats perquè això no és una feina només d’un ministre, sinó que necessitarem absolutament que el sector privat i empresarial estigui al nostre costat”.

Finalment, el ministre va destacar que si ara es podrà treballar per promoure la imatge del país és perquè abans s’han portat a terme tota una sèrie d’accions, com equilibrar els pressupostos, la reforma fiscal, la signatura de CDI i l’inici de les negociacions amb la UE per a l’acord d’associació, entre d’altres, ja que si no hagués estat d’aquesta manera “no tindria sentit impulsar res perquè no hi hauria la base per a res”.

Acord amb Letònia per iniciar aquest any la negociació d’un acord per evitar la doble imposició

Andorra i Letònia començaran aquest mateix any la negociació per a l’establiment d’un acord per evitar la doble imposició. De fet, segons va explicar el titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, després de la trobada que va mantenir amb el seu homòleg letó, Edgars Rinkevics, ja s’ha lliurat un esborrany de text “a partir del qual els ministres de Finances es posaran en comunicació per establir un calendari, però la idea és que les negociacions puguin començar aquest any i la voluntat és que siguin ràpides”.

En la reunió, on també va ser present el cap de Govern, Antoni Martí, es va abordar també la col·laboració en l’àmbit de la innovació i les noves tecnologies així com en qüestions turístiques. En aquest sentit, Rinkevics va convidar Andorra a participar en la fira de turisme que tindrà lloc a Riga el febrer vinent.