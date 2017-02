SDP acusa DA de “dilatar les coses” i diu que la “comissió no funciona”

“És la demostració que Demòcrates per Andorra vol dilatar les coses i que la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera no funciona”.

Així de contundent es va mostrar ahir el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, amb relació al fet que el president del grup demòcrata i president alhora de la comissió especial, Ladislau Baró, no hagués enviat fins aquest passat dilluns la consulta als òrgans judicials en relació amb la idoneïtat de la compareixença de l’ex-conseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, davant la comissió.

I és que per Naudi, aquesta forma de procedir no fa res més que “posar en entredit el paper de la comissió”, ja prou tocat per la negativa d’alguns dels compareixents a donar informació. En aquest sentit, el parlamentari d’SDP va recordar que en la darrera reunió va demanar la compareixença al més aviat possible del president de l’AREB per tal d’explicar la problemàtica de la renda variable bloquejada, petició que tampoc s’ha fet.

preocupació per FEDA

D’altra banda, Naudi va mostrar la preocupació de la formació per la política d’inversions de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) així com per un presumpte deteriorament del clima laboral a la parapública, un fet que ha portat SDP a presentar tres demandes d’informació.

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, que va destacar que aquestes demandes entrades a Sindicatura a final de la setmana passada complementen una petició d’informació que ja havia realitzat SDP sobre FEDA, va explicar que “semblaria que el clima laboral a la parapública s’hauria enrarit els darrers anys”. Per aquest motiu, i després de lamentar que “s’hagi volgut ocultar” l’enquesta sobre el clima laboral, la formació reclama a l’executiu una còpia “dels resultats de la o les enquestes relatives a l’estudi del clima laboral fet al personal de FEDA els darrers anys, així com els resultats de les sessions de treball complementàries d’aquestes anàlisis de clima laboral”.

Així mateix, i ja en la vessant més tècnica i de les inversions, Naudi va incidir en la importància que abans de tirar endavant una nova planta de cogeneració a la Comella s’analitzi, en base a les dades de la central de Soldeu, la seva viabilitat.

En aquest sentit, el parlamentari d’SDP, que va recordar que invertir en cogeneració no és fer-ho en energies renovables i netes, va recordar que la central de Soldeu es va fer en base a un preu del gas determinats i a un nombre d’usuaris de la xarxa, dos aspectes que haurien canviat. Per això, des d’SDP es demana a l’executiu còpia dels contractes dels diferents abonats fins a la data, còpia dels contractes d’arrendament i dels convenis establerts en cas que n’hi hagi per la ubicació i del pas d’instal·lacions ja sigui amb l’administració comunal o amb les persones físiques o jurídiques privades, així com còpia dels canons, taxes o impostos satisfets al Comú de Canillo.

Finalment, la formació demana també una còpia dels estudis i informes tècnics i de viabilitat econòmica de les dues noves estacions transformadores (ETR) que es volen construir a la Borda Vidal a Sant Julià de Lòria i a la Massana.