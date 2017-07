SDP considera que la reforma “deixa les coses com estaven”

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va reiterar ahir que l’acord a què s’ha arribat per a la reforma de les competències i transferències és de mínims i obeeix a un criteri electoralista del cap de Govern. Aquest partit, que encara no ha aclarit el sentit del seu vot, va deixar clar de nou que s’ha perdut l’oportunitat de fer una reforma en profunditat en aquest àmbit. “Aquesta manera de fer s’ha acabat convertint en molt moviment per acabar deixant les coses com estaven”, va lamentar el conseller general Víctor Naudi.

Per la seva banda, els cònsols majors d’Ordino i d’Encamp, Josep Àngel Mortés i Jordi Torres, respectivament, com a portaveus de la reunió de cònsols celebrada ahir al matí, van valorar positivament l’acord a què s’ha arribat per a la modificació de la llei de les transferències. Mortés va celebrar que la proposta del Partit Socialdemòcrata (PS) no hagi tirat endavant, perquè la parròquia d’Ordino “hi perdia molt”. “Estem satisfets perquè no rebem menys transferències de les que rebíem”, va manifestar. El cònsol major d’Ordino, en referència a la reclamació de la capital de rebre més transferències perquè ofereixen serveis nacionals, va manifestar que totes les parròquies “oferim serveis nacionals”. Si Andorra la Vella demana subvencions o primes a banda al Govern, Mortés va dir que “no hi entraré”.

El cònsol major d’Encamp va dir que l’acord a què s’ha arribat és bo per a totes les parròquies. Segons Torres, amb la proposta socialdemòcrata “sortien molt beneficiades algunes parròquies i d’altres no”. En referència al desacord manifestat per la capital i Sant Julià va dir que, “tot i que hi ha parròquies que reclamaven percentatges diferents, també surten beneficiades”.