SDP demana pel procediment i control de la coloració de gasoil

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació i una bateria de preguntes amb relació als procediments emprats a la importació per a la coloració del gasoil destinat a la calefacció quan passa per les fronteres.

Naudi va explicar que aquestes dues iniciatives s’han pres després que fa uns mesos hi hagués “queixes dels funcionaris de duana” per haver-se d’ocupar del procés de coloració del gasoil. En aquest sentit, el parlamentari va explicar que ara “semblaria que aquesta tasca la porta a terme una empresa privada” però de totes maneres “volem estar segurs” que la feina es porta a terme “amb seguretat per als treballadors”.

Per això, Naudi presenta fins a vuit preguntes per conèixer qui presta aquest servei de coloració del gasoil que entra per les dues fronteres, en quin espai físic es fa, amb quina substància, en quin moment, quin és el procediment així com qui assegura la supervisió i el control d’aquestes operacions i en què consisteix el control.

Paral·lelament, en la demanda d’informació, el conseller d’SDP demana còpia de la documentació relativa als controls fets a les dues fronteres des del 2011 així com còpia de la documentació en què s’especifica les quantitats volumètriques que s’han colorat per “estar segurs que no s’hagi pogut produir cap frau”.