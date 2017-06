SDP demana que es deixi treballar el Tribunal de Comptes sense pressions

Tal com ja va anunciar que faria, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, va fer arribar dilluns l’estat dels comptes parlamentaris d’SDP al síndic general per tal que aquest els trameti al Tribunal de Comptes perquè els pugui analitzar. Així ho va explicar ahir el parlamentari, que no va voler donar detalls dels comptes “per respecte al síndic” però també “per deixar treballar lliurement el Tribunal de Comptes sense cap mena de pressió”.

En aquest sentit, Naudi, que sí va assegurar, però, que un cop tancada la comptabilitat de l’agrupació parlamentària “em reafirmo en tot allò que he dit les darreres setmanes sobre el que havia succeït”, va comprometre’s a explicar amb transparència allò que calgui un cop el Tribunal de Comptes s’hagi pronunciat.

I és que pel conseller d’SDP, la situació viscuda arran de la marxa de la formació de l’ara parlamentària independent Sílvia Bonet ha estat “en alguns moments desagradable”. Així, Naudi va lamentar la sèrie de “retrets i calúmnies” que considera que Bonet ha fet “amb intencionalitat de fer mal i desprestigiar-me”, un fet que “no tocava”.

Així mateix, Naudi, que respecte a la demanda que havia fet Bonet de poder veure els comptes va recordar que serà un cop l’òrgan fiscalitzar els analitzi quan serà el moment de fer les al·legacions que es considerin escaients, també va apostar per esperar al pronunciament del Tribunal de Comptes abans de valorar si s’anirà o no a la fiscalia, decisió per a la qual la formació va anunciar que encarregaria un informe jurídic.

Naudi, que va assegurar “està tranquil” ja que “en tot moment he actuat sota la legalitat vigent”, va explicar que s’ha tardat uns dies a disposar dels comptes ja que malgrat que es disposava de tota la informació “la comptabilitat no estava relacionada”. Així, i amb l’ajuda d’una empresa especialitzada, s’ha procedit a “relacionar tota aquesta informació” i s’ha lliurat al síndic “un balanç, el compte d’explotació i un informe”, va explicar Naudi, que va admetre que “la feina ha estat feixuga”.