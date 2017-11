SDP denuncia el retard dels canvis en la cotització dels autònoms

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va denunciar ahir el retard de “dos anys i mig” que porta el Govern en la modificació de la cotització dels autònoms. El conseller general de la formació, Víctor Naudi, va lamentar que l’executiu es va comprometre al març a tenir en un termini de quatre mesos un estudi econòmic i jurídic a partir del qual fer aquests canvis, i d’això ja en fa vuit mesos. Per conèixer en quin estat es troba aquesta qüestió, la formació va entrar ahir una pregunta al Govern juntament a dues més relatives a la contractació d’una empresa especialitzada en recerca de personal per a la UIFAND i a la contractació d’una empresa internacional per ajudar a definir el projecte del recinte multifuncional, un fet que la formació considera “esperpèntic”.

Per SDP és “indignant” que l’executiu “no hagi posat fil a l’agulla” en la modificació de la cotització dels autònoms, sobretot tenint en compte que era una promesa electoral de DA al mateix temps que va recordar que els progressistes ja han preguntat tres cops sobre la mesura. Naudi considera que aquests treballadors haurien de cotitzar en funció dels guanys i aposta perquè aportin un percentatge cada mes i establir una regularització a finals d’any.

De la seva banda, el secretari d’organització, Joan-Marc Miralles, va assenyalar que aquesta actuació però també la relacionada amb l’edifici multifuncional, el Cloud o l’heliport, entre d’altres, demostren que el Govern funciona fent anuncis als quals no es dona compliment. En aquest sentit afegeixen que els demòcrates plantegen projectes sobre la marxa, sense tenir una anàlisi prèvia que els sostingui ni estudis. Són “idees de cara a la galeria” que durant anys “van alimentant les esperances de certs sectors”, una forma de governar que des d’SDP no es comparteix. Per això, Miralles va assenyalar que “sembla el Govern de les ocurrències” i que amb els diferents anys de mandat se’n podria fer gairebé un catàleg.

En relació amb la contractació d’una empresa de recursos humans per a la UIFAND, Naudi va assenyalar que “no entenem” per quin motiu cal un servei extern per dotar de personal un ens que té una plantilla de 8 empleats fixos.

Primers contactes amb LdA i PS per les llistes

Naudi va confirmar ahir que SDP ja ha començat els contactes amb altres partits de cara a l’elaboració d’una llista conjunta per a les properes eleccions. Això s’ha fet a través de cartes enviades a Liberals d’Andorra i el Partit Socialdemòcrata però les relacions seguiran els propers dies, ja que és un tema que requereix de temps i el calendari ho permet. Des de la formació es va exposar que en la proposta que s’ha fet està “tot obert” i que del que es tracta és d’acostar idees per construir un projecte per la viabilitat futura del país ja que “hi ha coses que podem compartir”. SDP considera que Andorra necessita un redreçament davant la inacció i mala forma de governar de DA.