SDP diu que els progressistes han de defensar els drets fonamentals

L’entrada de la guàrdia civil a diferents departaments de la Generalitat i la detenció de catorze alts càrrecs i treballadors públics ha canviat la percepció sobre el que està passant a Catalunya. Així ho creu si més no el president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, per qui els fets de dimecres fan que “s’hagi entrat en una nova dimensió”.

En aquesta línia, Bartumeu, que va recordar que la formació fins ara “ha observat amb interès el debat polític a Catalunya” però “sense posicionar-se perquè entenia que no li pertocava”, va assegurar que els progressistes “han de defensar” drets fonamentals com la llibertat d’expressió, d’opinió, d’associació o de manifestació, i va “lamentar” que la situació viscuda dimecres li recorda el que ell va viure als anys 70 del segle passat.

Respecte a les manifestacions de dimecres del ministre portaveu, Jordi Cinca, en què confiava que “no s’esgotés el marge de diàleg”, Bartumeu va considerar “esperpèntic” que un ministre “a qui van cridar l’atenció des de Madrid per haver-se mostrat a favor del dret a decidir en una entrevista a Catalunya Ràdio vulgui fer ara equilibris diplomàtics”.

En aquest sentit, el president d’SDP es va mostrar també crític amb l’executiu i es va preguntar quina reacció pot tenir un Govern “que ha cedit sobirania andorrana davant pressions espanyoles”.

Per la seva banda, els parlamentaris demòcrates, liberals i socialdemòcrates van expressar ahir, en declaracions a ATV, la preocupació per la situació que es viu a Catalunya i la necessitat de resoldre-la per la via del diàleg. La consellera general demòcrata Maria Marticella va destacar que des d’Andorra el que cal fer és “encoratjar que el Govern espanyol i el de Catalunya es puguin asseure i dialogar”. Així mateix, el conseller general liberal Joan Carles Camp va remarcar que el Principat s’ha de mantenir neutral, perquè aquí hi ha diferents sensibilitats, i ser respectuós amb les decisions que prenguin. A més, va alertar dels perjudicis que pot suposar la situació per a l’economia andorrana tenint en compte la dependència que té de l’espanyola. Per la seva banda, la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili va indicar la necessitat que es respectin els drets democràtics i va afegir que la situació deixa Andorra en una postura complicada, tenint en compte que “som un país petit” i amb dependència dels veïns. Amb tot va dir que, segons els esdeveniments que passin, “ens haurem de posicionar”.

Solidaritat de l’APCA

D’altra banda, des de la junta directiva de l’Associació dels Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) es va voler mostrar la solidaritat del col·lectiu amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya per la seva denúncia davant el Síndic de Greuges i altres estaments per la vulneració de la llibertat d’informació succeïda els darrers dies en nombrosos mitjans de comunicació veïns i entre periodistes que cobreixen la informació relativa a la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre.

Per això, l’APCA va trametre una carta de suport a la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, entitat amb la qual l’APCA manté una estreta col·laboració recollida en un conveni.