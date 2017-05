Sílvia Bonet considera que el que fa ara SDP és “un atac personal”

L’exconsellera de Socialdemocràcia i Progrés, Sílvia Bonet, considera que les actuacions que està fent SDP amb l’informe jurídic que dimarts passat van anunciar el conseller general Víctor Naudi i el president de la formació, Jaume Bartumeu, són totes elles fruit d’“un atac personal”. Bonet continua considerant que l’acord pres en junta de presidents “diu el que diu”. Un acord el text literal del qual diu, per exemple, que “en el cas del grup mixt aquesta dotació [de conseller a ple temps] seria d’aplicació per a un de cada dos dels seus membres si aquest grup està compost per més d’una formació política”.

Pel que fa a les afirmacions fetes per Víctor Naudi sobre les motivacions personals que han portat Bonet a mantenir-se com a parlamentària, i que segons Naudi “s’haurien de deixar de banda perquè es podria establir un precedent perillós”, Bonet va manifestar que aquestes raons personals, expressades en la seva carta dirigida a Sindicatura, són “la incompatibilitat laboral, perquè soc personal del SAAS, que és una parapública, i no puc exercir aquí i al SAAS; a mi ja m’agradaria però no puc, i estaria encantada si em deixessin fer-ho”, va dir.

Segons Bonet, aquestes acusacions en contra d’ella per part de Bartumeu i Naudi són “el comportament que han tingut amb mi durant els dos anys”. La consellera independent critica que Bartumeu la qualifiqui de “funcionària de la política” perquè, segons diu, “no és veritat i ve d’algú que encara avui resulta que està en política, després de tot”. A més, Bonet considera que el to utilitzat per Bartumeu “deixa en molt mal lloc els funcionaris perquè parla de manera despectiva”.

Des d’SDP van enviar ahir al síndic general la carta demanant que ja es tramiti via parlamentària el relleu de Bonet al Consell d’Europa. Per altra banda, també tenen previst enviar, abans que acabi la setmana, l’informe jurídic encarregat per aquesta formació, que segons asseguren diu que la situació de Bonet com a consellera independent a ple temps “no té cap justificació política ni jurídica”.

El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, tal com ja havia anunciat prèviament, va trametre ahir al matí una carta al síndic general per informar-lo que en la reunió del grup mixt de dilluns es va confirmar que, com que Bonet havia decidit abandonar la seva adscripció a SDP, cal substituir-la en la delegació al Consell d’Europa.