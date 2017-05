Sindicatura analitza els papers que han aportat Naudi i Bonet

Els serveis de Sindicatura estan analitzant la documentació i els escrits que li han fet arribar d’una banda el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, i de l’altra, la consellera general independent del grup mixt, Sílvia Bonet, i es té previst abordar la qüestió en la junta de president prevista per a aquest dijous.

Precisament, segons van confirmar fonts properes a Sindicatura, no es prendrà cap decisió sobre quina ha de ser l’actuació de Sindicatura en tot aquest problema fins que no s’hagi abordat el tema en junta de presidents.

El que sí que van deixar clar les fonts consultades és que un cop assignades les dotacions parlamentàries el control dels diners correspon als mateixos grups, que són els qui, a final de legislatura, informen de la liquidació dels comptes.

En aquest sentit, les fonts consultades van lamentar que es vulgui posar al mig Sindicatura quan es tracta d’una qüestió que “haurien de tractar de resoldre Naudi i Bonet asseguts a la mateixa taula”.

D’altra banda, el president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, va carregar contra Bonet per l’advertiment d’aquesta de recórrer a la fiscalia pel pagament d’11.000 euros al Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata (Ceres) que figura als comptes d’SDP.

En manifestacions al programa Ara i aquí d’RNA, Bartumeu va recordar que hi ha un conveni entre SDP i Ceres pel qual aquest últim presta suport tècnic, logístic i polític a la tasca parlamentària i va criticar que tot plegat sembli “el món a l’inrevés”. En aquest sentit, Bartumeu va lamentar que “resulta que l’han agafat o que s’ha equivocat fent coses que no estan acceptades per la llei i vol acusar algú altre”.