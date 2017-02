Torrentallé diu que “no hi ha hagut apropiació indeguda de diner públic”

L’ex-cònsol menor de Sant Julià de Lòria Manel Torrentallé va negar ahir que hi hagués hagut “cap apropiació indeguda de diner públic” i va desmentir que hagués hagut de retornar diners al Comú arran de l’afer de les targetes black.

En un comunicat fet públic a través del despatx d’advocats que l’ha defensat en aquest cas, s’assegura que durant el seu mandat va utilitzar la targeta de crèdit corporativa de la qual disposava per la seva condició de cònsol menor “únicament per dur a terme pagaments de despeses protocol·làries i de representació del Comú que representava en actes, àpats i desplaçaments”.

Així mateix, s’explica que “en virtut d’un acord adoptat amb la Intervenció Comunal” es va fer servir la mateixa targeta de crèdit per abonar el mateix tipus de despeses de representació de la societat Camprabassa SA, en la qual el Comú té una participació majoritària del 90%.

En aquesta línia, i com es va fer constar en les al·legacions trameses per la corporació al Tribunal de Comptes el 24 de desembre del 2014, s’assegura que mitjançant un acord amb la Intervenció Comunal es va decidir que els cònsols no disposessin de dues targetes corporatives i es va permetre que “s’emprés la targeta de crèdit comunal per avançar despeses en interès de Camprabassa SA, que, posteriorment, eren degudament compensades amb la comptabilitat comunal, atès que la comptabilitat de la societat Camprabassa SA era assumida pel Comú de Sant Julià de Lòria”.

En la nota, Torrentallé deixa clar també que totes les despeses fetes amb la targeta corporativa “van ser degudament justificades amb els comprovants escaients”, així com que “totes i cadascuna d’aquestes despeses” es van fer en el “marc estricte” del seu mandat comunal i lligades a missions de representació i protocol, de manera que “no hi ha cap despesa, cap ni una, que fos destinada a qüestions privades o personals”.

En el comunicat es posa de manifest que la fiscalia i la Batllia han considerat que avançar, amb la targeta de crèdit comunal, despeses de Camprabassa SA “no era una actuació correcta” i que “mereixia una sanció penal”, i es precisa que Torrentallé “mai no hauria fet aquells pagaments si no hagués disposat de l’aval de la Intervenció Comunal”.

Silenci liberal

“Absolut respecte per les decisions judicials i, atès que aquest és un assumpte que es troba en seu judicial, Liberals d’Andorra no farà altres valoracions.” Aquest és l’únic pronunciament que, a través d’un comunicat, va fer Liberals d’Andorra les sentències dictades en l’afer de les targetes black i referides als excònsols lauredians, que només van estar al capdavant de la corporació un mandat després que la candidatura d’Unió Laurediana i Demòcrates per Andorra que lideraven s’imposés en les eleccions del 2011.

Vila manté la confiança en Altimir i assegura que ha comès una “falta molt lleu”

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, continua donant la seva plena confiança a l’interventor del Comú, Josep Maria Altimir, després de la sentència de l’afer de les targetes black. Vila apostarà per la continuïtat d’Altimir com a interventor, però aquesta nit a les nou, i a porta tancada, se celebrarà un consell de comú extraordinari que haurà de decidir el futur de l’interventor. Altimir va anar a treballar ahir al matí a la corporació i, segons Vila, no es té previst acomiadar-lo i continuarà cobrant el sou que li pertoqui, “però no podrà signar com a interventor durant tres mesos”, tal com diu la sentència, va remarcar el cònsol.

Vila va qualificar els fets que li imputen a Altimir d’“una falta molt i molt lleu” deguda “a una mala interpretació del reglament i a la transcripció d’un import que corresponia a una despesa de Naturlàndia i que es va atribuir al Comú, però que va ser compensada a finals d’any i no ha suposat cap desfalc”, va afirmar el cònsol. Tot i això, Vila no va concretar ni l’import de la despesa irregular ni si es va fer en una, dues, tres o més factures.

El que se li planteja ara al Comú és una disfunció pel fet de no tenir interventor. És per això que es convoca el consell de comú extraordinari. Tot i això, Vila ja va anunciar que el Comú té un interventor delegat que podria fer aquesta funció durant els tres mesos que Altimir la té prohibida, però també ha de ser aprovat pel ple del Consell.

Pel que fa a les sentències condemnatòries dels dos excònsols, Vila va manifestar que respecta i acata el que diu la justícia, però va reconèixer que “no és una bona notícia per al Comú perquè desmereix la institució i la classe po­lítica”.

Vila va convocar ahir els mitjans de comunicació per manifestar el seu suport a Altimir i va dir que el que va fer l’interventor lauredià “és un delicte suau que podria haver comès qualsevol”. I per això va lloar tota la tasca feta per Altimir, que, segons el cònsol, ha ajudat a sanejar les arques comunals i va contribuir que s’arribés a pràcticament un equilibri entre els ingressos i les despeses del parc l’any passat. “Hem aconseguit reduir en més de dos milions d’euros l’endeutament”, que se situaria en uns 21 milions, va dir Vila. El cònsol major no preveu que el Tribunal de Comptes detecti més irregularitats en els números del 2015. A més, va dir que ja fa temps que el Comú ha canviat la manera de procedir en el control de Naturlàndia. “Hi ha una major intervenció del Comú en les despeses de Camprabassa”, va especificar.