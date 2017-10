Ubach confia poder tancar la solució final pel capítol tabac el desembre

El Govern confia que el desembre vinent es pugui tancar la negociació de la lliure circulació de mercaderies, i especialment la solució adoptada pel capítol del tabac, per tal que “de cara al 2018 dedicar-nos ja a altres temàtiques com, entre d’altres, la lliure circulació de serveis”.

Així ho va explicar ahir la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, a la sortida de la reunió del pacte d’Estat amb els agents econòmics i socials, trobada que va servir per explicar als presents l’evolució de la sessió negociadora amb la UE per a l’establiment d’un acord d’associació de la setmana passada a Brussel·les.

Ubach, que va admetre que es tracta d’unes negociacions “tècniques i feixugues”, va assegurar que la UE “no ha respost de manera negativa” a la proposta andorrana d’establir un període transitori de 20 anys abans que el tabac no s’integri a la unió duanera, així com als compromisos d’aplicar les directives sobre el tabac, d’adherir-se al conveni OMS i de reforçar les polítiques de lluita contra el tabac.

Es tracta de “tota una sèrie d’elements que la UE ha de valorar” va remarcar la ministra que va insistir que “són discussions i intercanvis que triguen ja que la UE quan participa en les negociacions no et dona mai una resposta sí o no, perquè ho ha de consultar amb els estats membres”. Tot i això, Ubach va reiterar el seu convenciment que el desembre es podrà assolir un acord i va avançar que des d’ara i fins aleshores hi haurà reunions tècniques per poder anar avançant els treballs que s’haurien de culminar en la ronda de negociació prevista per la setmana de l’11 de desembre.

Així mateix, la ministra va explicar que més que el període transitori en si, a la UE el que li interessa “és que durant aquest període de 20 anys hi hagi sessions de seguiment”. En aquesta línia, Ubach va recordar la proposta andorrana “d’establir un calendari i que cada cinc anys ens puguem veure amb la UE i fer part de l’avançament de la situació”, i va refermar el compromís d’anar trametent estadístiques cada any a la UE en relació amb l’evolució del pes del tabac en les finances públiques, en el sector agrícola i sobre la diversificació d’aquest.

Pel que fa a la futura negociació de la lliure circulació de serveis, la ministra va explicar que ja “hem començat a fer intercanvis”, i que la UE “ens ha lliurat ja dues propostes de textos sobre el que és el lliure establiment i el transport”. En aquest sentit, Ubach, que va precisar que els textos recullen les línies generals sobre aquestes dues qüestions, va remarcar que “ara el que hem de fer es analitzar-los”.

A més a més, des del ministeri d’Afers Exteriors s’està també a l’espera que des de la Unió Europea se’ls “faci arribar el que és el cabal sobre aquestes dues temàtiques, fet que ens permetrà de veure com es pot aplicar a la legislació andorrana”, va puntualitzar la ministra.

Al final de la reunió, únicament la consellera general independent, Sílvia Bonet, va voler atendre els mitjans de comunicació per comentar el desenvolupament de la trobada. Bonet, que va incidir en el caràcter “complex” de la negociació amb la UE ja que “aquests organismes tan grans no són fàcils”, va assegurar entendre que des de la Unió Europea “es vulgui fer un seguiment” com el que s’ha plantejat, i va insistir en la necessitat de seguir explicant i fer entendre quina és la realitat del país.

Trobada Martí-Pintat

D’altra banda, Ubach va assegurar que la proposta del president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, perquè LdA es pugui convertir en “observador actiu” en les negociacions amb la UE ha estat “molt ben rebuda” per l’executiu i que “s’està estudiant”.

A més, la ministra va avançar que avui està prevista una trobada del cap de Govern, Antoni Martí, amb Pintat per “definir els elements que permetran dur a terme aquesta cooperació més estreta amb el partit Liberal”.