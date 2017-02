200 conductors del país han personalitzat la seva matrícula

El president de l'Automòbil Club d'Andorra, Enric Pujal, ha reconegut que s'esperaven més sol·licituds de matricules personalitzades per part de conductors del país. Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa, impulsada el 2014 des del propi Automòbil Club i el llavors el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, ha aconseguit seduir a 200 conductors. La xifra "no està mal", tenint en compte que "la voluntat és diferenciar", tot i que podria haver estat més elevada, ha reconegut, durant una entrevista al programa Ara i Aquí d'RTVA. Per una banda, "per motius polítics i legals" no es van poder aplicar certs mecanismes en funcionament que demanava l'Automòbil Club, ha explicat Pujal, i per altra per les traves actuals, entre elles, la taxa de manteniment de 200 euros anuals, "un fre" al seu parer, i el procés de reserva, massa llarg i complicat.

D'altra banda, i també durant l'entrevista, Pujal ha reconegut la dificultat econòmica i logística que representa organitzar el Trofeu Andros. "És una llosa", ha assegurat, i "ens sentim una mica sols en la seva promoció". Reben una "petita" subvenció per part del Govern, però reclamen més implicació sobretot per part del Comú d'Encamp, tenint en compte que la competició porta 1.000 persones que s'allotgen a Pas de la Casa, més els espectadors. "Creiem que s'ha de continuar fent", però la junta té dubtes al respecte, ha reconegut.

En canvi, el que sí que té marge de progressió, i de fet s'estan tancant acords amb diverses productores de televisió (la propera, amb Sony) per divulgar-ho a tot el món, són les GSeries que precisament s'estan celebrant durant aquestes dates.

Totes dues proves es fan al Circuit Andorra-Pas de la Casa, una instal·lació de la qual "tothom n'està encantada", però que "genera pèrdues importants" a l'Automòbil Club. S'està treballant per rendibilitzar el circuit, ha explicat Pujal, i una de les maneres seria que el curs de conducció sobre neu i gel que s'ofereix sigui obligatori per als conductors novells del país. És una demanda de l'Automòbil Club però que s'aplica a països del nord amb èxit, ha recordat Pujal, i que caldria aplicar perquè "als propis andorrans ens costa estar a l'alçada de les circumstàncies" durant dies d'intenses nevades. Fa quinze dies l'organisme es va reunir amb el ministre ara competent en matèria de Transports, Enric Torres, que ja té la proposta sobre la taula i l'està estudiant.

1.100 socis nous

Pel que fa a l'evolució de l'Automòbil Club d'Andorra, i després d'anys complicats per la pèrdua de socis (a raó d'uns 100 l'any, ha informat el seu president), aquest 2016 s'ha tancat de manera molt positiva. "S'ha invertit la tendència" i gràcies a diverses campanyes de captació s'han aconseguit 1.094 socis nous, que permeten arribar fins als 6.500. L'objectiu marcat per al 2017 és de 1.000 nous socis més.

Aquesta millora també ha permès poder garantir que, a dia d'avui, la situació econòmica de l'Automòbil Club "està sanejada". Pujal ha informat que ara l'objectiu és arribar més als joves i donar "una assistència més personalitzada" a tots els socis, amb serveis que no donaria una companyia d'assegurances de vehicles. Per exemple, l'opció d'anar a casa del soci i canviar les rodes d'estiu per les d'hivern, o a l'inrevés, ha proposat.