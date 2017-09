Alberca reclama més recursos i que els procediments siguin més àgils

Alfons Alberca va renovar ahir el càrrec de fiscal general per sis anys més. El Govern ha dipositat de nou la confiança en ell després de passar un “mandat intens”, com el va definir el mateix Alberca, i els sis anys que l’esperen “no seran menys complicats”, tal com li va avançar el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall. Per tot, i per l’evolució de la justícia, Alberca continua reclamant més mitjans. En aquest sentit va remarcar que no només requereixen més personal “sinó que els procediments han de ser més àgils”. Segons Alberca, en els darrers sis anys “s’ha ampliat el ventall d’actuacions de la fiscalia”, per les noves estructures d’investigació i jurisdicció de menors. A més també va destacar l’evolució normativa i la necessitat de formació que la fiscalia ha assenyalat.

Quant a l’agilització dels procediments, Alberca va manifestar que “s’ha de trobar l’equilibri entre les garanties dels drets fonamentals i la participació de totes les parts amb equitat i la satisfacció del dret a la jurisdicció, que les coses siguin àgils i arribin en un temps més ràpid. Necessitem, doncs, mitjans humans, legislatius i mitjans materials”. Els materials passen per la nova seu de la justícia. Pel que fa als humans, Alberca va destacar que cal un altre fiscal i mitjans administratius per a la tramitació de tots els informes i la presència puntual dels fiscals en diverses esferes. Ara per ara, són quatre fiscals adjunts i un en pràctiques els que acompanyen Alberca, i quinze els batlles que han d’assistir.

NO NOMÉS BPA

Alberca va esquivar el cas BPA i va dir que en els sis anys vinents que l’esperen com a fiscal general a més d’aquesta “hi haurà moltes altres causes amb instrucció”. El fiscal acabat de renovar va remarcar que “ara entra en vigor el Codi de procediment civil, cosa que ens marcarà un altre aspecte de la fiscalia perquè serà una novetat en l’àmbit presencial i serà molt més dinàmic. Tenim la Llei de jurisdicció de menors, que volem que evolucioni, la Llei de cooperació internacional i el Codi de procediment penal. També hi ha moltes causes amb instrucció. S’està fent net dels estocs que hi havia. I tot això requereix molta feina”, va manifestar.

Quant a la cooperació internacional, el fiscal va destacar que en la lluita contra el crim organitzat internacional “només hi ha una cosa que pot funcionar, i és la bona relació entre els estats”, responent a les acusacions puntuals que s’han fet a la fiscalia general a l’hora de facilitar certa informació. Per tot, Alberca considera que, malgrat que des del 2010 el Principat ha evolucionat molt en adopció de convenis internacionals i en la fórmula de tipificació, encara queden “regulacions concretes i tècniques d’investigació concretes que s’han de signar i s’han de desenvolupar o figures que es formulen en altres convenis, així com fórmules d’investigació que s’han de signar en altres convenis”.

NO PARLARÀ D’ODEBRECHT

En la trobada mundial de fiscals generals que se celebrarà al Perú dilluns que ve, Alberca va destacar que es parlarà de qüestions de blanqueig de capitals, corrupció i les eines i l’evolució del que tenen i cap a on han d’evolucionar els convenis i les noves fórmules d’investigació. També va manifestar que segur que mantindrà trobades personals i bilaterals amb altres fiscalies “perquè són fonamentals per facilitar el flux d’informació i de tractes”. Però quan se li va demanar, perquè segur que més d’un fiscal li preguntarà pel cas Odebrecht, Alberca va remarcar que “dels temes que estan sota investigació no en parlo i de temes concrets tampoc”. Recordem que el cas Odebrecht tracta dels presumptes suborns que la constructora brasilera havia pagat a través de BPA a funcionaris de dotze països, entre els quals el Perú.