Aldosa Veïns agraeix la voluntat de diàleg però segueix recollint firmes

La plataforma Aldosa Veïns agraeix la voluntat de diàleg i els compromisos adoptats per l’executiu en la reunió que van mantenir el 5 de maig passat, tot i que continuarà amb la recollida de signatures per mostrar el rebuig a la construcció d’una estació transformadora i repartidora (ETR) que té projectada Forces Elèctriques d’Andorra al bosc del Bisset, a la carretera de la Gonarda i a pocs metres de la zona residencial.

Així s’explica en un comunicat fet públic ahir per la plataforma, en què Aldosa Veïns es referma també en la seva aposta pel diàleg entre tots els implicats –Govern, Comú, FEDA, Nord Andorra i els ciutadans– i en què es recorda també que l’executiu es va comprometre a estudiar la doble possibilitat d’una alternativa d’ubicació de la subestació, ja sigui als terrenys de FEDA o en uns de pròxims, tal com defensa la plataforma veïnal.

Així mateix, en la trobada amb els veïns afectats la titular d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat i a la vegada presidenta de FEDA, Sílvia Calvó; el director general de la companyia, Albert Moles, i el ministre de Salut, Carles Álvarez, es van comprometre també a completar els estudis de mesures comparatives de la infraestructura projectada amb les d’una subestació similar, per poder determinar una relació radiació-distància.

A més, segons asseguren Aldosa Veïns en la nota, l’executiu i FEDA es van comprometre a estudiar la possibilitat de soterrament de l’estació en les proximitats de la zona prevista i a aturar el projecte a l’espera dels informes complementaris i les futures reunions entre les parts, així com a netejar les zones malmeses pels estudis geològics i geotècnics.

Per la seva part, i al marge de la continuació de la campanya de recollida de signatures contra el projecte, des de la plataforma s’explica que se seguirà estudiant l’impacte global d’aquest projecte d’ETR, tan des d’una vessant ecològica com també econòmica, social i de salut, a la vegada que es vol continuar el diàleg amb l’administració fins a “una resolució satisfactòria”.

Cal recordar que la plataforma veïnal s’oposa la ubicació prevista per a aquesta ETR, infraestructura projectada per FEDA des de l’any 1991, quan el Comú ja va cedir un terreny, així com a tota la reconducció del projecte més amunt del bosc del Bisset i en tota zona que impliqui la destrucció ecològica del territori”.

La plataforma alerta també dels possibles efectes per a la salut de les persones que, en cas de tirar endavant el projecte, viurien al costat de l’estació transformadora i es demana que “es prioritzi el principi de salut pública per sobre dels interessos econòmics”.