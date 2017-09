Aldosa Veïns es reactiva i pretén esgotar totes les vies de diàleg

La plataforma Aldosa Veïns es reactiva i avisa que no descarta recórrer als tribunals si fes falta, encara que primer volen “esgotar totes les vies” del diàleg, malgrat les dificultats, abans d’utilitzar “totes les eines possibles”. El col·lectiu ha enregistrat un vídeo per donar-se a conèixer i explicar la seva oposició a l’estació transformadora (ETR) que FEDA i Nord Andorrà volen construir al bosc de Bisset. Aviat el presentaran públicament, juntament amb diversos documents amb els quals han estat treballant en el projecte.

Des de la plataforma veïnal es vol deixar clar que “entenem la necessitat” de l’ETR i que no estan en contra del projecte en si sinó en contra de la seva ubicació. I no només per l’impacte visual sobre les seves propietats, sinó per la resta d’impactes, que són diversos i nombrosos. I s’hi oposen sobretot perquè “hi ha alternatives més òptimes”, van comentar fonts d’Aldosa Veïns.

Els preocupen les exposicions elèctrica, electromagnètica i magnètica, i expliquen que hi ha maneres de protegir la població de les primeres, però no de la tercera. I malgrat que no hi hauria d’haver fugues, en ser una construcció nova, amb el temps n’hi haurà i hi ha una “controvèrsia científica” sobre els possibles efectes d’una exposició a llarg termini. Hi ha “incertesa”. És per això que la plataforma veïnal demana que s’apliqui un “principi de precaució” i “s’estableixi uns perímetres de seguretat”.

Més enllà dels impactes visual –que “és el que menys preocupa”– i “biològics” –sobre la salut de les persones–, també temen la “desvalorització de l’Aldosa” des del punt de vista turístic i econòmic. I les obres que caldrà fer de desmunt i d’ampliació de la carretera per permetre el pas de camions fins al lloc on es vol construir també són font de preocupació.

I tots aquests temors es reduirien si l’ETR s’ubiqués al costat de l’abocador, lloc plantejat per Aldosa Veïns com a alternativa, però el sobrecost que hauria d’assumir Nord Andorrà per l’allargament –uns 6 quilòmetres– de la distribució el fa inviable per a l’empresa.

Però no per això Aldosa Veïns deixarà de treballar. Estan elaborant un informe per rebatre la decisió de Nord Andorrà. Alhora, ja han previst diverses reunions amb FEDA, el Govern i altres per reclamar que “se’ns tingui en compte”. “Nosaltres som els afectats i no tenim ni veu ni vot”, es queixaven les fonts de la plataforma.

En aquest sentit lamenten que des de les administracions públiques “no se’ns doni suport”, mentre que es beneficia una empresa privada, i que tampoc se’ls facilita la informació. De fet, asseguren que es van assabentar del projecte perquè van començar a veure que es feien treballs i proves geotècniques. I, malgrat les reunions, afirmen que tampoc han tingut accés al projecte i que del no de Nord Andorrà a la ubicació proposada per ells, i que rebia el suport de les administracions, també se’n van assabentar “per altres vies”.